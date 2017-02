Bývalá tenistka to natrela svojim kolegyniam: Vymenovala jednu lesbu za druhou!

Byčkovovej slová zaskočili viacerých fanúšikov. Neskutočne tvrdo sa pustila do hráčok s homosexuálnou orientáciou. „Je veľmi nepríjemné byť s nimi v šatni a prezliekať sa. Stále sa na mňa pozerali a vždy ma to poriadne obťažovalo. Je mi jedno, kto s kým spí, ale nechcem byť s nimi v jednej šatni,“ vyhlásila bývalá ruská tenistka a zaklincovala to: „Hlavne aby sa na mňa nepozerali, nedotýkali sa ma a neobťažovali ma na verejnosti.“

Súčasná komentátorka Eurosportu nehovorila iba všeobecne, ale ponúkla aj mená. „Stubbsová, Raymondová, Daniilidouová, Schiavoneová aj Larssonová. Nedá sa vymenovať všetky,“ pokračovala Jekaterina.

„Napríklad Dellacquaová má so svojou priateľkou aj dieťa a Carla Suarezová si so sebou po turnajoch vozí nejakú mladú slečnu. Môžem vám povedať, že lesbičiek je na okruhu naozaj veľa,“ prezradila.

Na druhej strane sú hráčky, ktoré sprevádzajú na ceste ich partneri. Ako príklad uviedla Byčkovová našu Dominiku Cibulkovú. Jej manžel Michal Navara funguje ako manažér, ktorý jej zabezpečuje všetky potrebné veci. Túto formu schvaľuje aj kontroverzná ruská tenistka.