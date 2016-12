Bývalí tenisti sa Kližana zastali: Pri tomto systéme by sme pokutu splácali 20 rokov!

Niekdajší 53. hráč sveta Ján Krošlák sa pre portál Tenisovysvet.sk vyjadril: „Kližo je jednoduchý chalan z Petržalky, ktorého mám rád, ktorý v tenise už niečo dosiahol, a preto má právo povedať svoj názor. V jeho vyhlásení je aj veľa pravdy, aj veľa jeho skreslených názorov, aj vtipná vsuvka o neandertálcoch.“

"Je vidieť, že mu s tým pomáhal tím ľudí pohybujúcich sa v médiách, no nie pri tenise, pretože táto vojna, v ktorej nikto nevyhrá, sa vedie úplne zbytočne. Kližkovi prajem veľa úspechov, prajem mu staromódneho ‚kondičáka‘ ako Olász alebo Kovarčík, ktorí by z neho spravili tvrdého chlapa, čo sa dostane do svetovej desiatky. Celej tejto mladej generácii prajem, aby na sebe tvrdo pracovali, nežili vo virtuálnom svete sociálnych sietí a videohier, lebo tie degenerujú ich osobnosti,“ pokračoval Krošlák.

Svoje k téme povedal aj ďalší bývalý reprezentant, deblový špecialista Filip Polášek. „Treba si uvedomiť, že vo svete hráči nehrajú Davis Cup stále. Ani Murray nehrával – spomeňme si na zápas proti nám. Odsúvajú to do momentu, kým sú presvedčení, že to vedia celé vyhrať. Zrátajú si to. Davis Cup spôsobuje nemalú záťaž na hráča. Ľudia síce tvrdia, že je to iba týždeň, no ovplyvňuje to aj týždeň potom, ktorý hráč odohrá osemkrát z desiatich katastrofálne,“ uviedol taktiež pre Tenisovysvet.sk. Na margo nášho daviscupového zápasu proti Austrálii dodal, že ani s Kližanom v zostave by sme nemali väčšie šance.

Tréner Vladimír Pláteník, ktorý pracuje pre klub TC Empire Trnava, sa pre rovnaký zdroj vyjadril k téme Kližanovho následného štartu na turnaji ATP vo Francúzsku: „Na ten turnaj sa prihlásil, lebo on nevie, kedy to zranenie pominie a kedy bude môcť hrať. Keby sa odhlásil, tak by dostal vysokú pokutu. Ak má veľký rebríček a nedostaví sa, alebo sa na poslednú chvíľu odhlási, tak dostáva obrovské pokuty, 10 – 20 tisíc eur.“

Filip Polášek ho však čiastočne poopravil. „Martin s Lukášom (Lackom, ktorý od zväzu tiež dostal pokutu – pozn. red.) nezvládli podľa mňa to, že hrali turnaj hneď deň potom. Museli sa toho turnaja zúčastniť, aby nedostali pokutu, no stačilo sa iba dostaviť, nechať sa skontrolovať turnajovým lekárom, ktorý by povedal, že nemôže hrať a nehrá. A je to bez pokuty.“

Polášek si myslí, že systém v NTC ohľadom zmlúv a honorárov za reprezentovanie je nešťastný. „Ja som dlhodobo tvrdil, že tie podmienky nie sú dobre nastavené, lebo tí hráči v princípe odvádzajú nejaké percento peňazí, pokiaľ sú v NTC a potom majú záväzok hrať v reprezentácii bez nároku na honorár. My s Mišom Mertiňákom, v čase, keď ja som pod tým dlhom už nebol, sme napríklad za Taliansko, kde sme hrali 5-hodinový zápas a vyhrali sme 8:6 v piatom sete, dostali 650 eur po zdanení. Pri sume 650 eur za zápas budem aj sumu 20 000 eur splácať 25 rokov,“ uviedol príklad.

„Pokiaľ zmluvy, ktoré bude STZ predkladať hráčom všetkých vekových kategórií budú férové pre obidve strany a bude vyvážený pomer práv a povinností na oboch stranách, jasné a transparentné podmienky, tak sa nemôžu takéto veci stávať. Ak by bolo všetko tak, ako má byť, hráč nemá dôvod na to, aby niečo bojkotoval,“ myslí si o zmluvách tréner Pláteník.

Do diskusie sa zapojil aj ďalší bývalý tenista Kamil Čapkovič. „Najviac na zväze mi vadí taká strnulosť. Na každej pozícii je veľmi málo nových ľudí; od metodikov cez šéftrénera. Rád by som bol, keby sa to nejako obmieňalo. Navrhoval by som urobiť nejakú radu trénerov, ako je napríklad Vajda, Dominik Hrbatý, Vlado Pláteník, Kajo Kučera spolu s trénermi NTC. Urobiť koncepciu na každú sezónu. Alebo štvrťročne. Dať hlavy dokopy a rozmýšľať, ako slovenský tenis posunúť dopredu,“ navrhol.