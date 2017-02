Bývalý reprezentant sa zastal Kližana: Natvrdo popísal problémy v daviscupovom tíme!

Polášek patril medzi opory daviscupového tímu, jeho doménou bola práve štvorhra, ktorá nám v súčasnosti veľmi chýba. Teraz pôsobí ako tréner a situáciu v našom tenise pozorne sleduje. „Prehra s Maďarmi nemôže byť na jednom hráčovi, tých chýb bolo viacero. Nechcem sa zastávať Kliža, ale prišlo mi to trošku nespravodlivé a čakal by som, že sa chyby pomenujú,“ povedal pre portál tenisovysvet.sk Polášek

Jednou z výhrad Kližana po prehre v rozhodujúcej dvojhre s Fucsovicom bol povrch na kurte v NTC. Slovenská jednotka tvrdila, že jej vôbec nesedel. „Myslím si, že povrch bol nevhodne zvolený. Či to Kližo odsúhlasil a do akej miery, to neviem. Za seba však vravím, že v minulosti sa povrchy komunikovali úplne minimálne. To, že sa hrá automaticky v NTC a na harde, to je skoro dogma, s ktorou sa hýbe veľmi ťažko. Miesto sa nevyberá a povrch... lopty sa už vôbec neriešili. Povrch určite sadol Fucsovicsovi, viac, než ktorémukoľvek nášmu hráčovi,“ pridal skúsený tenista.

Tréner daviscupového tímu Karol Kučera hovoril, že Kližan narušil atmosféru v tíme. Podľa Poláška však ideálna nebola už dlhšie a v niečom bolo dokonca slovenské družstvo raritou. „Z úst Kaja zaznelo, že sa chodilo normálne na obedy a večere, ale teraz sa nešlo, lebo nálada v tíme nebola dobrá. Za seba hovorím, že za 8 rokov v DC som nebol na žiadnej večeri s tímom. Nie žeby som ja nechcel, nedá sa to poskladať. Všetci to odmietnu, lebo idú domov. Slovensko je jediná krajina na svete, ktorá počas DC spí doma. Tím nespí spolu v hoteli a hráči nie sú spolu. Táto otázka sa riešila, ale je nevyriešiteľná. V slovenských podmienkach je to zložité. Zväz to bol ochotný platiť, ale v princípe sa to nestretlo s pochopením u niektorých hráčov a tiež ľudí z realizačného tímu.“

Zo slov bývalého deblistu je jasné, že rozruch po prehre s Maďarskom je len špička ľadovca a problémov v našom tíme je zjavne viac. „Najlepšie by bolo spraviť stretnutie a vyriešiť si, prečo sa to stalo. Nech sa stretnú tí, ktorí tam majú byť. Tí, ktorí o tom nabudúce budú rozhodovať, aby sa to nestalo proti Poliakom. Keď sa v normálnej firme niečo pokazí, tak sa to pomenuje a snažia sa tomu predísť. Mám obavu, že keď povieme, že jediný na vine bol Kližo a v septembri-októbri zavoláme Poliakov na tento istý povrch, tak, či s Kližom, alebo bez neho, bude ten výsledok rovnako zlý,“ uzatvoril pre portál tenisovysvet.sk Polášek.