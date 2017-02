Bývalý tenisový reprezentant si nedal servítku pred ústa: Nebavil ma Kližanov kyslý ksicht!

Miloš Mečíř je legendou slovenského tenisu. Počas hráčskej kariéry si zahral finále US i Australian Open, bol štvrtým hráčom sveta a vyhral zlato na olympiáde v Soule 1988. Od vzniku samostatnej republiky stojí na čele daviscupovej reprezentácie ako kapitán.

Generácia bývalých reprezentantov ho milovala. „Bol pre nás ako boh,“ priznal pre náš denník Ján Krošlák. Aj u súčasných hráčov sa teší veľkej obľube – z ľudskej stránky u všetkých, z pozície kapitána ho chcel zosadiť len Martin Kližan.

Počas víkendovej prehry proti Maďarom v rámci 2. kola I. skupiny euro-africkej zóny mu fanúšikovia vyčítali najmä rezervovaný prístup. Kým maďarský kapitán Koves bol neustále na nohách a hnal svojich zverencov, Mečíř dával rady posediačky a v pokoji, akoby šlo o tréning.

„Kapitán je tam na iné veci, povzbudzovať má predovšetkým lavička. Aj sme sa snažili, veď som tam sedel,“ vravel Krošlák. „Lenže potrebujete aj spätnú väzbu zo strany hráča. Kližan hral nielen za Slovensko, ale aj seba, mal tam rodičov i kamarátov. Tiež ma nebavilo pozerať sa stále na jeho kyslý ksicht, pokrčené ramienka a zvesenú hlavu. Ani raz si nezakričal, nezaťal päsť smerom k lavičke,“ kritizoval našu jednotku. „Bol som tam aj so synom a povedal som mu, že ak raz bude reprezentovať a predvedie niečo podobné, tak ho prídem na kurt vyfackať,“ dodal Krošlák.

Mečíř si nevylepšil imidž ani konštatovaním po prehre, že „videl krásny sviatok tenisu“. Akoby stratil zápal, akoby bol až príliš nad vecou. Zväz však za ním stojí.



„Daviscupový kapitán má podpísaný kontrakt do konca roka 2017 a Slovenský tenisový zväz ho určite dodrží,“ reagoval generálny sekretár Igor Moška. O jeho ďalšom pôsobení rozhodne výkonný výbor zväzu na novembrovom zasadnutí.

V prípade, že by sa Mečíř rozhodol odísť alebo by ho odvolali, postup je nasledovný: „STZ vytypuje kandidátov na uvoľnený post, pričom to prekonzultuje aj s hráčmi. Konečné slovo má opäť výkonný výbor.“ Jeho výber sa uskutoční do konca novembra, aby mohol kapitán začať pracovať od nového roka. Zmluvy sa vždy podpisujú na jeden kalendárny rok.

Samotný Mečíř sa k situácii vyjadril nasledovne: „Prípadný odchod zvažujem už 15 rokov. Uvidíme, ako sa rozhodnem tentoraz.“