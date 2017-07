Česká grandslamová šampiónka trénuje na Slovensku: Kvôli čomu prišla Šafářová o vodičák?

Šafářová, ktorá počas kariéry vyhrala vo štvorhre Australian Open, French Open a US Open, nedávno nadviazala spoluprácu s trnavskou akadémiou TC Empire, kde je Vladimír Pláteník šéftrénerom. „Oslovila som ho, či by som sa mohla pripojiť. Momentálne som totiž bez trénera. Príjemne ma prekvapil, keď mi povedal, že môžem trénovať priamo s ním,“ konštatovala Lucka, ktorá si potom dala s naším koučom dvojhodinový tréning na betónových kurtoch.

Hrali v Bratislave, keďže v trnavskom areáli sa tento druh povrchu v rámci vonkajších dvorcov ešte len pripravuje. Hoci sa poznajú už roky, trénovali spolu premiérovo. „Bolo to veľmi príjemné a uvoľnené. Vlado je skvelý kouč, ktorý posunul veľa hráčok vyššie v rebríčku. Určite ho však nebudem preberať Darii Kasatkinovej, ktorá sa momentálne doliečuje po zranení,“ zdôraznila Češka. Na Slovensko chodí rada.

„Máme podobnú kultúru, konečne nemusím komunikovať v angličtine ako inde vo svete. V Bratislave mám plno kamarátov, pozvali ma na grilovačku, potom zas idem na kávu s Magdou Rybárikovou. Dúfam, že sa jej zmestím do kalendára,“ glosovala. Slovenka je totiž po dosiahnutí semifinále na Wimbledone mimoriadne vyťažená. Ako sa neskôr ukázalo, na Lucku si čas našla. Pridala sa k nim aj Karolína Schmiedlová a na Instagram pridali spoločnú fotku so Starým mostom v pozadí.

Rodáčke z Brna sa pozdáva aj blízkosť našej metropoly či Trnavy. „Som tu rýchlejšie než v Prahe po rozkopanej D1. Do Bratislavy to mám asi za hodinku jazdy autom, do Trnavy za hodinku a pol,“ počítala. Pri poznámke, že má zrejme ťažkú nohu na plyne, sa zapýrila a prezradila tajomstvo: „Nuž, prednedávnom mi vzali na dva mesiace vodičák. Policajti ma síce spoznali, ale neboli vôbec zhovievaví. Odvtedy jazdím opatrne!“