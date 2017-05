Češka Plíšková po bleskovom vypadnutí na domácom turnaji: Nepo*eriem sa z toho!

Giorgiová, ktorej patrí vo svetovom rebríčku až 99. pozícia, počas celého zápasu kontrolovala hru. „Žiadny povrch, aj keď som sa na ňom necítila dobre, proti nej nemôže hrať rolu. Nie som so svojím výkonom spokojná. Mám pred sebou ešte tri turnaje na antuke a verím, že sa to môže zlepšiť,“ hodnotila Plíšková pre iDnes.cz s tým, že to bol jeden z jej najhorších zápasov.

Inak túto sezónu predvádza česká hráčka skvelé výkony, v rebríčku Race, ktorý hodnotí výsledky od začiatku kalendárneho roka, jej dokonca patrí 1. priečka. Konštatovanie, že na nevydarený zápas má nárok, ju neuspokojilo. „Jednoducho nechcem podávať také výkony proti žiadnej hráčke. Dnes sa to skrátka stalo, určite sa z toho neposeriem. Teraz mám pred sebou veľký turnaj v Madride, skúsim sa naň pripraviť,“ avizovala.

Na centrálny dvorec v areáli TK Sparta Praha sa prišlo pozrieť množstvo divákov, ktorí hnali českú reprezentantku vpred. „Nie som si istá, či mi atmosféra nejakým spôsobom pomohla k lepšiemu výkonu. Skôr si myslím, že ho zhoršila,“ konštatovala však Plíšková.

Karolína priznala, že problémy jej robil najmä pohyb. „Na antuke je neistý. Najlepší ho mám na betóne. Nie som žiadny odborník na dokĺzavanie sa. Množstvo loptičiek, ktoré preleteli okolo mňa, som skoro netrafila,“ priznala sebakriticky.

Po turnaji v Madride (začína sa v sobotu), na ktorý cestuje už v stredu, ju čaká ešte podujatie v Ríme. „Cieľom zostáva Paríž,“ zdôraznila svetová trojka. Druhý grandslamový turnaj roka štartuje 28. mája. Vlani na ňom Plíšková vypadla už v 1. kole.