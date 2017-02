Český tenista je pred krachom manželstva s krásnou moderátorkou: Príde ho rozvod poriadne draho?

Bolo, že to radosti a lásky, keď sa dali títo dvaja dokopy. Bolo to v roku 2013 a svoj vzťah uzákonili v júli 2015. Manželstvo im však príliš dlho nevydrží, pretože je na pokraji rozpadu. Dôvodom mali byť osobné problémy, ale aj nevera tenistu, ktorý si začal s fitnes trénerkou. „Bola to moja chyba, že som sa nechal nachytať a bola to hlúposť. Určite to vzťahu nepomohlo, ale na si myslím, že to Míše hralo do kariet. Podľa mňa bola rada, že to môže riešiť tak, ako to teraz rieši,“ povedal v exkluzívnom rozhovore pre Blesk Rosol českému Blesku.

Nevera však prišla až po konfliktoch, ktoré dvojica prekonávala. „Skúšali sme sa jeden o druhého starať, ale postupom času boli každého záujmy iné. Netvrdím, že z mojej strany... Keď si každý žije vo vzťahu svoj život, nemôže to fungovať,“ priznal Rosol a pokračoval: „Mal som veľa práce, ale keď som sa vracal domov, bol som rád a šťastný, ale doma som nedostal žiadnu oporu. Nepokazilo sa to však naraz, ale postupom času.“

Neskôr sa blondínka od Rosola odsťahovala a zobrala so sebou aj syna Andrého. „Míša odišla k rodičom, kde stále potrebovala ich pomoc. Chápem, keď majú mamy deti, tak potrebujú pomoc od rodičov, ale ona utekala od problémov za nimi. No, a takto to dopadlo,“ prízvukuje profesionálny tenista.

To, či pri prípadnom rozvode, bude Veselý „stratový“, nechce tenista teraz rozoberať. Ide mu hlavne o syna. „Bol som na turnajoch a potom bol André chorý, tak som ho týždne nevidel, ale verím, že sa to zmení,“ povedal Rosol, ktorý sa snaží problémy hodiť za hlavu aspoň pri tenise. „Je to môj útek od problémov. Lenže, keď sa snažíte sústrediť na zápas a Míša mi zavolá desať minút pred ním, a rieši právnikov, tak to stojí z prd,“ uzavrel.