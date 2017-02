Český tenista obvinil manželku, že jej vyhovuje rozvod: Sexi moderátorka vracia úder!

Rosol, momentálne 143. hráč sveta, sa pre spomínaný denník vyjadril, že ak má medzi partnermi fungovať vzťah, musia to chcieť obidvaja. „Hovorím za seba, že to nechce Míša a podľa mňa jej to tak aj vyhovuje. Je mi to ľúto kvôli malému, ale rešpektujem jej rozhodnutie,“ zneli slová Rosola.

Z tohto jasne vyplýva, že práve Ochotská je tá, ktorá je vo vzťahu tá, ktorá „robí“ problémy. To si však prečítala aj príťažlivá kráska, ktorá okamžite vrátila úder. To, že má v rukách tromf, je však zásluha práve Rosola. Začal s trénerkou fitnesu Anetou, s ktorou ho nachytali českí novinári.

Podľa slov Michaely tak tlačil na rozvod jej manžel. „Nič nie je uzatvorené. Čas ukáže, ako to všetko dopadne. Kvôli nášmu synovi to nechcem verejne rozoberať a ako milujúca mama sa ho snažím od toho všetkého ochrániť. Je to len naša vec a malo by to tak zostať,“ vyhlásila Ochotská pre český Blesk. Ich syn André má dva roky a Michaela chce, aby si neskôr nemohol prečítať, prečo sa jeho rodičia rozviedli.