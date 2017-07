Chcel ľahko zarobiť a zaplakal: Vieme, prečo slávny Becker skrachoval!

Becker svoje zarobené milióny nesušil na účte ani v ponožke. Keďže veľká kopa pýta viac, chcel ich otočiť v biznise a zarobiť. Práve jedna investícia sa mu škaredo vypomstila a spôsobila mu poriadne veľké problémy.

Boris sa rozhodol vložiť balík peňazí do ropnej spoločnosti v Nigérii. Táto rafinérka však skrachovala a Becker prišiel o sto miliónov eur. To spôsobilo, že úrady vo Veľkej Británii naňho uvalili konkurz. Iniciovala ho banka Arbuthnot Latham & Co, ktorej dlží tri milióny eur, dokonca mu zablokovali kreditné karty. Aj jeho bývalí obchodní partneri od neho žiadajú ďalšie milióny.

Becker pracoval počas Wimbledonu ako komentátor pre televíziu Fox Sport a stále tvrdí, že s jeho dlhmi to vôbec nie je také zlé. Žeby mal predsa len v ponožke čosi schované?