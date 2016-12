Domča Cibulková chce do trojky: Bratranci Škantárovci si neveria

Zlatý chodec z Ria pristúpil k ankete analyticky. „Štvorica Cibulková, Sagan, Škantárovci a Tóth je veľmi vyrovnaná. Hlasujú novinári, čo posúva vec do odbornejšej roviny, no stále je to len anketa. Sám si netrúfam povedať, koho by som dal na koľké miesto. Nech to už dopadne akokoľvek, každý z tých štyroch si to zaslúži,“ hodnotil Tóth.

Čítajte viac Petra Kvitová pri prepade bojovala o holý život: Lúpežník sa uchýlil k šokujúcim praktikám

Tvrdil, že na umiestnení mu nezáleží. „Je mi naozaj jedno, či to bude prvé, alebo štvrté miesto. So sezónou som veľmi spokojný. Ak by sa predo mňa dostal niekto mimo spomínaných športovcov, vnímal by som to trochu ako sklamanie. Pokiaľ budem do štvrtého miesta, nemám sa na koho hnevať,“ zamyslel sa.

Tenistka Cibulková si je vedomá silnej konkurencie. „Som športovkyňa a sledujem všetky slovenské úspechy. Výbornú sezónu mal Peter Sagan, na olympiáde zažiaril Matej Tóth aj bratranci Škantárovci. Je ťažké vybrať favorita, novinári mali isto svoje kritériá a nechám to na nich.“

Čítajte viac Sagan nemá konkurenciu vo svete a ani na Slovensku: Po siedmykrát ovládol Zlatý pedál

A aký výsledok by ju potešil či sklamal? „Každý športovec chce víťaziť nielen na kurte, ale aj inde. Ak dosiahne dobrý výsledok, rád by bol zaň ocenený. Je to náročné s olympijským rokom. Nechcem vyzerať, že som nenásytná, ale v trojke by som chcela byť. Keď sa mi to nepodarí, určite nebudem plakať doma do periny,“ odvetila.

„Tento rok bol pre slovenský šport na úspechy veľmi plodný, preto adeptov na prvú trojku je viacero. Myslím si, že zlatá medaila z olympiády je top. No budem úprimný, neočakávam, že skončíme v prvej trojke. V minulosti sme napriek viacerým titulom neskončili ani v prvej desiatke. Ľudia sa jednoducho naučili, že medaila z vrcholových podujatí je pre vodných slalomárov povinnosťou,“ myslí si Ladislav Škantár, ktorý s bratrancom Petrom získali na OH v Riu zlato v delbkanoe. Kontaktovali sme aj zástupcov Petra Sagana. Do našej uzávierky sa však k tejto téme nestihli vyjadriť.