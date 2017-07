Cibulková sa začína prebúdzať: Do ďalšieho kola aj s poriadnym vulgarizmom!

Dominika CIBULKOVÁ (8-SR) - Jennifer Bradyová (USA) 6:4, 6:4

V dueli o postup do osemfinále nastúpi v piatok na tráve All England Clubu proti víťazke súboja medzi nasadenou dvadsaťsedmičkou Chorvátkou Anou Konjuhovou a Rumunkou Irinou Cameliou Beguovou.

Cibulková i Bradyová si až do stavu 4:4 suverénne vyhrávali svoje podania, robili minimum nevynútených chýb. V deviatom geme to slovenská jednotka dotiahla na zhodu a následne si vypracovala dva brejkbaly. Bradyová ich odvrátila, no Cibulková napokon prelomila podanie súperky a po potvrdení brejku získala prvý set vo svoj prospech.

Bradyová znervóznela, na začiatku druhého dejstva spravila tri dvojchyby za sebou a stratila servis. Cibulková, ktorá mala vysokú percentuálnu úspešnosť prvého podania, sa následne ujala vedenia 2:0 a úvodný vzájomný zápas s Američankou už dotiahla do úspešného konca. Za stavu 4:3 odvrátila dva brejkbaly a v desiatom geme premenila po víťaznom forhende hneď prvý mečbal.

Dominika si pri jednom z podaní súperky aj verbálne uľavila, keď return poslala do autu a z jej úst vyšiel vulgarizmus p*ča, no našu tenistku očividne nabudil a záver druhého dejstva v pohode zvládla. Samozrejme, svetová osmička toto slovo nikomu konkrétnemu neadresovala, no ruchové mikrofóny ho zreteľne zachytili.