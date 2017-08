Cibulkovej vyhlásenie o odchode zo Slovenska kvôli daniam: Môže skončiť vo väzení?

Cibulková doposiaľ zarobila na kurtoch viac ako 9,5 milióna eur. Tieto peniaze však podliehali daniam v krajine, kde si ich vybojovala. Doma na Slovensku však musí odvádzať peniaze za reklamy či sponzoring. A tie netvoria malú časť jej príjmu. Dokonca sa vraví, že to môže byť aj dvojnásobok toho, čo si vybojuje tenista na dvorcoch. Preto je logické, že by mohla rozmýšľať o úteku zo Slovenska.

„Samozrejme, človek na tým premýšľa. Prize money sa však dania v krajne, kde sa turnaj hrá a doma zdaním len peniaze z reklamy či sponzoringu. Stále sa to dalo nejako zvládnuť...,“ zamyslela sa pre magazín Forbes posledná víťazka Turnaja majsteriek v Singapure. Podľa manžela Michala preto, lebo je patriotka. „Áno, som. Lenže teraz nad zmenou vážne rozmýšľam. Nechcem hovoriť presné čísla, ale budú mi vychádzať strašne vysoké odvody na zdravotné a sociálne poistenie. Najradšej by som mala trvalý pobyt na Slovensku, ale za týchto podmienok musím rozmýšľať aj nad alternatívou.“

Tieto jej vyjadrenia však nie sú práve najšťastnejšie. Na jednej strane môže prísť o fanúšikov na Slovenskú a tú druhú stránku vysvetľuje odborník na dane športovcov. "Mohlo by to mať aj trestno právnu rovinu, pretože úmyselné vyhýbanie sa plateniu daní či odvodov samozrejme nie je správne,“ vyjadril sa pre český denník Sport Pavel Šnobl.

V posledných rokoch sa prevalilo niekoľko škandálov s neplatením daní bohatých športovcov. Lionel Messi či Cristiano Ronaldo museli dokonca vypovedať na súde. „Ako má šport svoje pravidlá, podľa ktorých sa športovci riadia, tak aj daňový a odvodový systém ich má. Ani im by sa nepáčilo, keby rozhodcovia uznávali súperom loptičky 20 centimetrov za autovou čiarou,“ porovnával Šnobl, ktorý sa špecializuje na zdaňovanie športovcov.

Cibulková v týchto dňoch bojuje na turnaji v New Haven. V generálke na US Open sa prebojovala už do semifinále, keď si ako nasadená dvojka vo štvrťfinále poradila s Anastasiou Pavlyuchenkovou 7:5 a 6:4. V bitke o finále sa stretne s Belgičankou Mertensovou.