Djokovičovi došla trpezlivosť: Vyrazil celý trénerský tím na čele so Slovákom!

Podľa oficiálneho stanoviska publikovaného v piatok na webe bývalej svetovej jednotky, okrem Vajdu tak skončili po turnaji ATP v Monte Carlo aj kondičný tréner Gebhard Phil Gritsch, resp. fyzioterapeut Miljan Amanovič.

Rozhodnutie padlo po "vzájomnej dohode a detailnej analýze" hry a výsledkov 29-ročného hráča z posledného obdobia "napriek fantastickej dlhoročnej spolupráci". Djokovič v stanovisku deklaroval snahu urobiť zmeny a načerpať novú energiu v snahe opäť dosiahnuť vyššiu úroveň jeho hry.

"Navždy budem Mariánovi, GG aj Miljanovi vďačný za dekádu priateľstva, profesionality a splnených cieľov počas mojej kariéry. Bez ich podpory by som nikdy nedosiahol takéto profesionálne výšky. Viem, že sa v ich životoch úplne oddali pomôcť mi naplniť moje sny. Nebolo to ľahké rozhodnutie, ale cítim, že potrebujem zmenu. Som im veľmi vďačný a som pyšný na náš rokmi vybudovaný vzťah na láske, rešpekte a vzájomnom porozumeniu. Sú mojou rodinou a to sa nikdy nezmení," uviedol Djokovič vo vyhlásení.

"Čas strávený s Novakom sa mi zdá ako celý život. Dosiahli sme veľa veľkých úspechov, žili sme a dýchali sme pre naplnenie našich snov. Odovzdal som mu všetko čo som mohol ako tréner a som pyšný na naše výsledky. Samozrejme, zostaneme v kontakte, sme rodina," povedal Vajda.

"Po toľkých rokoch sa to dá označiť za normálne, že Djokovič sa rozhodol pre zmenu trénera. Myslím si však, že je to škoda. Podľa toho, čo viem, je to celé totiž skôr o ´Djokim´. Momentálne má hernú krízu, zaoberal sa nejakými súkromnými záležitosťami, tie ovplyvnili jeho tenis a on je v tomto období hlavou skôr pri rodine, než by bol na kurte. Osobne sa na základe toho všetkého domnievam, že je mentálne vyhorený a nemá teraz vnútorné rozpoloženie na to, aby znova bol na vrchole. Minulý rok po triumfe na Roland Garros akosi opadol, možno stratil motiváciu a nemá jasno v tom, čo chce dosiahnuť, kde byť a ako naplno sa tomu venovať. V takom prípade muselo byť aj pre Mariána veľmi ťažké pokračovať a vari je to takto pre oboch lepšie, lebo tréner prišiel o silu a páky donútiť ho k tomu, čo by mal robiť, tie impulzy už boli slabšie," uviedol pre agentúru SITA bývalý Vajdov zverenec - Športovec roka 2005 v SR Dominik Hrbatý.