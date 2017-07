Dominika Cibulková zbohatla a šokuje: Rozmýšľam nad odchodom zo Slovenska!

Cibulková za posledný rok stihla vyhrať štyri turnaje WTA a vyšplhala sa až na pozíciu číslo štyri v ženskom rebríčku. Na kurtoch sa jej podarilo na prize money zarobiť približne 11 miliónov eur. To však nie je jej jediný príjem. V rozhovore pre júlové vydanie magazínu Forbes prezradila spolu s manželom aj niečo z oblastí peňazí v tenise.

Podľa jej manžela, a vraj to aj tak vychádza, si špičkový tenista dokáže na reklamách zarobiť v priemere ešte raz toľko ako na kurte. „Súhlasím. Sú tenisti, ktorí si povedia, že hrajú pre peniaze. Presne si rátajú, kde, koľko a za čo zinkasujú. Možno som špecifická, ale mne sa veľakrát stane, že ani neviem, akú sumu na turnaji zarobím,“ prezradila momentálne deviata hráčka sveta a dodala: „Viem, že ak som na veľkom podujatí vo štvrťfinále, pôjde o slušné peniaze. Ale nič viac , nevediem si žiadne tabuľky.“

I keď Dominika tvrdí, že nevie, o aké peniaze hrá, aj ona si dokáže spočítať, koľko odvedie na daniach pre tento štát. Vzhľadom na jej zárobky by sme ju mohli nazvať aj takým posledným mohykánom na Slovensku. Jej úspešný kolegovia z branže Dominik Hrbatý či Daniela Hantuchová si už dávno počas kariéry do kolonky trvalé bydlisko písali daňový raj Monte Carlo. Do Monaka sa presťahoval už aj Peter Sagan.

Často sa preto v kuloároch šepkalo, že aj Domča by mohla „zdrhnúť“. „Samozrejme, človek na tým premýšľa. Prize money sa však dania v krajne, kde sa turnaj hrá a doma zdaním len peniaze z reklamy či sponzoringu. Stále sa to dalo nejako zvládnuť...,“ zamyslela sa posledná víťazka Turnaja majsteriek v Singapure. Podľa manžela Michala preto, lebo je patriotka. „Áno, som. Lenže teraz nad zmenou vážne rozmýšľam. Nechcem hovoriť presné čísla, ale budú mi vychádzať strašne vysoké odvody na zdravotné a sociálne poistenie. Najradšej by som mala trvalý pobyt na Slovensku, ale za týchto podmienok musím rozmýšľať aj nad alternatívou.“

Cibulková si z posledného turnaja zo slávneho Wibledonu priniesla cez 100-tisíc eur pred zdanením vo Veľkej Británii. Viac jej nedovolila v treťom kole Ana Konjuhová. Po trávnatej časti sezóny si teraz užíva oddych a pomaly sa bude pripravovať na tvrdé povrchy v Severnej Amerike.

