Dráma na Wimbledone: Česká tenistka si musela vypočuť vyhrážky od fanúšika!

V prvom kole slávneho turnaja sa česká tenistka stretla s Paraguajčankou Veronicou Cepedeovou. Pre dážď museli zápas prerušiť. Keď sa po pauze vracala Strýcová na kurt, tak sa jej začal vyhrážať jeden z fanúšikov. „Stavil som na teba veľké peniaze. Keď nevyhráš, nájdem si ťa,“ prezradila na tlačovke po zápase.

„Prišla som na kurt vystresovaná,“ dodala a hneď oznámila incident hlavnému rozhodcovi. „Tam ten pán si asi podal tiket. Je to úbohý človek, ktorý tam držal pivo a zrejme mal ešte aj niečo vypité. To sú veci, čo ľudia nevidia. Je to nechutné,“ prezradila.

Česká tenistka tvrdila, že muža by hneď spoznala. „Bol mladý, mal krátke vlasy, zelené tričko, čierne okuliare a držal pivo,“ opísala ho. Našťastie Strýcová zápas zvládla a vyhrala.

Nástupom sociálnych sietí však čelia tenistky častým útokom. „Toto sa stáva všetkým babám, mne, Dominike Cibulkovej, každej to chodí. To sa nedá vyriešiť. Keď vám povedia, že vám zabijú rodinu a nedožijeme sa Vianoc, to je nechutné,“ skonštatovala.

Je tu však jedno riešenie. Napríklad Karolína Plíšková nespravuje už sociálne site. Všetko rieši cez priateľa a manažéra Michala Hrdličku. Strýcová však na druhej strane nechce urobiť takýto radikálny rez. „Mám hromadu fajn ľudí, ktorí mi fandia a stoja za mnou. Keby som sociálne siete zrušila, tak by ma to kvôli nim mrzelo,“ uzavrela.