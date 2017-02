Fantastická Hantuchová! Slovenky majú v Taliansku senzáciu na dosah ruky

Skúsená Slovenka nahradila v úvodnej nedeľňajšej dvojhre pôvodne nominovanú Janu Čepelovú, tímovú jednotku stále trápia žalúdočné problémy. Postup Sloveniek do aprílovej baráže o svetovú skupinu môže definitívne spečatiť Rebecca Šramková v prípade triumfu nad talianskou dvojkou Francescou Schiavoneovou.

Čítajte viac Šramkovej debut vo Fed Cupe ako z ríše snov: Proti talianskej favoritke predviedla skvelý obrat

Hantuchovej vyšiel úvod zápasu s Erraniovou, keď dvakrát prelomila podanie súperky a vybudovala si náskok 4:1. Fedcupová rutinérka kvalitne returnovala, pri dlhších výmenách dokázala súperku rozbehať a zakončiť víťazným úderom do odkrytej časti dvorca. Erraniová mala čoraz väčšie problémy s pravým lýtkom, za stavu 1:4 požiadala o medical time out a zamierila do šatne do ošetrenie.

Hantuchová po krátkej pauze stratila podanie, následne však Erraniovú opäť brejkla a prvý set sa stal jej korisťou. V druhom dejstve Hantuchová úplne ovládla kurt v hale PalaGalassi, po dvoch brejkoch odskočila Erraniovej na 4:0 a ubolenej súperke uštedrila "kanára".

Čítajte viac FOTO Slovenské tenistky vyrazili svojou krásou dych Talianom. Tí im pripravili veľký trapas

Taliankam chýba vo Forli ich líderka Roberta Vinciová, Slovenky pricestovali do Forli bez Dominiky Cibulkovej a zranenej Kristíny Kučovej. Ide o druhý vzájomný zápas oboch krajín v histórii prestížnej tímovej súťaže. V roku 2002 zvíťazilo slovenské družstvo v semifinále finálového turnaja v španielskom Maspalomase 3:1 a spanilú jazdu napokon zakončilo ziskom cennej trofeje. Dva body vtedy vybojovala Janette Husárová - terajšia fedcupová trénerka, treti pridala Hantuchová.

1. kolo II. svetovej skupiny Pohára federácie:

Taliansko - SLOVENSKO 1:2

Francesca Schiavoneová - Anna Karolína Schmiedlová 6:3, 6:1

Sara Erraniová - Rebecca Šramková 6:2, 3:6, 4:6

Erraniová - Daniela Hantuchová 2:6, 0:6