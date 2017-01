Výhražky smrťou sú na dennom poriadku! Úprimná spoveď sexi tenistky o svojom súkromí šokuje

Mladá tenistka vletela medzi tenisovú smotánku ako rýchla strela. V roku 2014 sa dokázala prebojovať do semifinále Australian Open, aj French Open v Paríži. Skvelý rok vyšperkovala finálovou účasťou na wimbledonskej zelenej tráve, čo jej vynieslo skvelé 5. miesto v rebríčku WTA. Zatiaľ je to Bouchardovej najvyššie umiestnenie v kariére.

Súčasná 49. hráčka sveta nedokazuje len svoje tenisové kvality, ale svetu prezentuje omnoho viac. Svojou sexi postavou si získala množstvo fanúšikov a obdivovateľov. Niektorí sú z „Genie“ posadnutí natoľko, že sa jej vyhrážajú smrťou. „Mám veľa skvelých fanúšikov, ale tiež pár poriadne agresívnych. Nevyhla som sa ani vyhrážkam smrťou,“ prezradila kanadská tenistka. Spomenula tiež to, že najväčšiu nenávisť cítila od tých, ktorí jej závidia dokonalý vzhľad. „Keď chcete niečo dosiahnuť, ste osamelí. Cesta na vrchol je osamelosť sama o sebe,“ pokračovala v rozhovore.

Takzvaní „hejteri“ vyčítajú Bouchardovej najmä to, že sa venuje viac svojmu vzhľadu, foteniu a sociálnym sieťam. „Ale čo je na tom zlé byť známa aj mimo tenisového sveta? Čo je zlé na tom, keď je o vás záujem a ste v prestížnych časopisoch? Ľudia mi často hovoria: ´Ty sa viac fotíš, než trénuješ.´ Myslím si však, že sa možno fotím menej, než iné tenistky. Ale aj tak ma kvôli tomu kritizujú. Stále však tvrdím, keď máte okolo seba ľudí, čo vás nenávidia, znamená to, že ste v živote niečo dosiahli,“ povedala sebavedomo Genie.

Bouchardová je ďalšia z tých, ktorá nepriamo potvrdila, že medzi tenistkami nie sú kamarátske vzťahy. Nie je výnimkou a ani ona nemá nadštandardné vzťahy so žiadnou z nich. „Snažím sa zostať uzavretá vo svojej bubline a ísť si za svojím. K ostatným sa správam priateľsky, ale nie som tu preto, aby som sa kamarátila. Radšej sa sústredím na tenis. Žiadne dvadsaťdvaročné dievča, ktoré poznám, nemá také schopnosti a nedosiahla toho, čo ja. Len cez veľké obete môžete dosiahnuť veľké výsledky,“ dodala stále len 22-ročná hviezdička.