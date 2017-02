Federer sa priznal, že nevie ani slovo po slovensky: Hrbatý má pre neho originálne riešenie

Federerova manželka Mirka pochádza zo Slovenska a spolu vychovávajú dva páry dvojčiat. Švajčiar kadiaľ chodí, tak svoju ženu večne ospevuje. Teraz však priznal jednu vec, ktorá sa Slovákom rozhodne páčiť nebude. „Je pravda, že ešte nikdy som na Slovensku nebol. Trochu sa za to aj hanbím, musím to niekedy napraviť. Ďalšia zahanbujúca vec je, že neviem ani slovko po slovensky. Moja žena je však skvelá a veľmi veľa ma o svojej krajine naučila,“ začervenal sa nedávny víťaz Australian Open.

Strach z jazykovej bariéry nehrozí, to si myslí slovenský tenista Dominik Hrbatý. „Roger, nemaj z toho žiadny strach. My Slováci ťa privítame, ako keby si bol vždy jedným z nás. A ako hovoria naše tradície, vezmeme ťa na uvítací pohárik a uvidíš, že po slovensky sa naučíš za veľmi krátky čas. Jednoducho, pocti nás svojou návštevou,“ vtipkoval na sociálnej sieti. Dlhodobo je známe, že medzi Hrbatým a Rogerom je silné priateľské puto. A práve počas Laver Cupu by bol zrejme ideálny čas, aby Federer konečne prvýkrát zavítal aj do rodnej krajiny svojej manželky. Azda to napokon vyjde.

