Federer veľkolepý triumf poriadne oslávil: Toto by ste na neho nepovedali

„Bola to dlhá noc, užili sme si kopec zábavy. Domov sme šli až so svitaním slnka. Bolo pekné vidieť, ako sa dvíha nad Melbournom,“ vravel Federer na doobednej tlačovke v Carlton Gardens. „Všetci mali výbornú náladu. Bol to pre nás výnimočný deň. Poriadne sme to oslávili, robili sme hlúposti, zabávali sa a bavili sa o všetkom. Odplavili sme všetok stres,“ tešilo ho.

Ešte krajšie bolo, keď sa zvítal s dcérami, sedemročnými dvojičkami Mylou a Charlene. „Bolo to až v pondelok ráno. Keď som vošiel dnu, zobudili sa. Mali výbornú náladu a užili sme si spolu úžasnú pol hodinku,“ pokračoval.

Priznal, že vlastne ani nevie, či vôbec na chvíľu zaspal. „Som veľmi unavený, bolia ma nohy aj chrbát. Nestihol som si vziať žiadnu masáž. No a navyše som tancoval. Ešte stále som v ošiali. O chvíľu asi odpadnem, ale to je v pohode,“ pokračoval Roger s úsmevom.

Najkrajšie vraj pre 18-násobného grandslamového šampióna boli chvíle, keď si pozeral zostrihy z finálového zápasu proti Rafaelovi Nadalovi. „Bolo úžasné, ako sa ľudia v mojom tíme tešili. Keď som to videl, dojalo ma to,“ priznal.

Najbližšie plány sú jasné. Dá si mesiac voľna, na najbližšom turnaji sa objaví až v Dubaji, nasledovať bude Indian Wells a Miami. „Budem mať čas všetko vstrebať. Moje telo potrebuje oddych, takže minimálne na týždeň si dám úplnú pauzu,“ priblížil.

Myšlienky na 19. grandslamový titul sa nevzdáva, no, ako sám hovorí: „Najprv si užime tento.“