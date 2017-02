Dojímavý príbeh manželov Federerovcov: Takto zbalil tenisový kráľ Slovenku Mirku

"Hneď mi zobrali pohár a naplnili ho všelijakými hračkami,“ priznal 35-ročný švajčiarsky tenista Roger Federer, ktorý v týchto dňoch prežíva možno najkrajšíe chvíle celej svojej kariéry.

A bojnická rodáčka Mirka spolu s ním. Už sedemnásť rokov existuje po jeho boku, od apríla 2009 ako jeho zákonitá manželka. Spolu majú štyri deti. Na svet prichádzali po dvoch - v júli 2009 najskôr dcérky Myla Rose a Charlene Riva, v máji 2014 zasa dvaja chlapci - Leo a Lenny.

Nie je až takým častým javom, aby manželka sedela na takmer každom dôležitom zápase svojho muža, no Federerovci sú veľmi radi spolu. „Presne takto mi to vyhovuje. Ak by to bolo inak, je možné, že by som nebol schopný dosahovať také výsledky," tvrdí Federer, bývalá svetová jednotka, ktorej aj vďaka polročnému výpadku po zranení patrí momentálne vo svetovom rebríčku 10. miesto.

Mimochodom, vedeli ste, že kým Roger nespoznal Mirku, nevyhral ani jeden turnaj? Dokázal to až na antuke v Hamburgu v roku 2002, dva roky po tom, čo s ňou začal chodiť. Roger a Mirka sa dali dokopy na olympiáde v Sydney v roku 2000, kde obaja účinkovali.

Ani jeden nemal na kurte veľa dôvodov na radosť - Roger vypadol v semifinále s Nemcom Tommym Haasom, Mirka už v prvom kole s Ruskou Jelenou Dementievovou - no našli jeden druhého. V olympijskej dedine. „Nechápala som, prečo sa so mnou chce toľko rozprávať. A potom ma deň pred odletom zrazu pobozkal," priznala Mirka v jednom z rozhovorov. „Aj preto sa do Austrálie tak rád vraciam," prezradil raz Federer.

O štyri roky staršia Slovenka bola v čase konania olympiády v Austrálii tenisovou profesionálkou dva roky, kariéru ukončila pre problémy s nohou v roku 2002. Mala len 24 rokov. Stihla si však s Federerom aspoň raz súťažne zahrať - na austrálskom Hopman Cupe v roku 2001.

Keď s tenisom prestala, začala robiť svojmu partnerovi manažérku. Švajčiarski novinári o ich láske už vedeli, no Roger sa podľa dostupných údajov s nimi v určitej chvíli dohodol, že spoločné fotografie zverejňovať nebudú.

Dnes už je podobná požiadavka dávno minulosťou. Federerovci sú svoji od apríla 2009. Už nebývajú v Oberwille na predmestí Bazileja. Dali si vo Wollerau pri Zü‪‪rišskom jazere postaviť trojposchodovú vilu, za ktorú zaplatili 6,5 milióna libier. Majú tam okrem iného plaváreň aj podzemné parkovisko.

A stále sa majú radi. „Je to galantný a pozorný partner. Vie ženu potešiť aj rozveseliť," priznala v jednom z rozhovorov Mirka, ktorú rodičia zobrali do Švajčiarska ako dvojročnú, keď emigrovali z Československa.

K tenisu ju v roku 1987 priviedla Martina Navrátilová. Nebyť problémov s nohou, možno to mohla dotiahnuť aj vyššie ako je 76. miesto, na ktorom sa držala v septembri 2001. Podľa odborníkov mala na najlepšiu tridsiatku.

Aj tak ju dnes pozná celý svet. Spoločné fotky s Rogerom patrili deň po melbournskom finále v Melbourne medzi najzdieľanejšie nielen v médiách, no aj na sociálnych sieťach. Roger má po svete milióny fanúšikov, ochotných zaplatiť za možnosť vidieť jeho zápas naživo tisícky eur.