Fenomenálny Federer otvorene priznal: Prečo som chcel v mladosti skončiť s tenisom!

Federera považujú tenisoví odborníci za jedného z najlepších tenistov histórie, ak nie toho vôbec najlepšieho. V mladosti, keď jeho meno ešte takmer nik nepoznal, sa pritom často trápil. „Bolo to náročné. Keď som začal cestovať na zahraničné turnaje, často som v 1. kole prehral 2:6, 3:6. Na ďalšom podujatí znova a šiel som späť domov. Vravel som si, že možno som dobrý v Bazileji, ale nie veľmi dobrý vo svetovej konkurencii,“ zaspomínal si Roger pre americkú stanicu CNN.

Rozbíjal rakety

Tvrdí, že síce mal talent, no nebol najtalentovanejší na svete. Podobné prehry boli frustrujúce. „Vtedy som si hovorieval, že by bolo možno lepšie vziať kladivo, klinec a zavesiť raketu nadobro,“ priznal Federer. „Potom si to však rozmyslíte, chytíte ju do ruky a znova idete hrať. Musíte si prejsť týmito ťažkými chvíľami,“ zdôraznil.

Ako chlapec často po prehratých zápasoch plakal a skrýval sa za vysokú stoličku empajrového rozhodcu. V puberte vystriedala slzy zúrivosť. „Keď som mal 12, bol som strašný. Prizerajúcim sa rodičom radšej povedali, nech idú preč a dajú si drink. Rozlámal som množstvo rakiet,“ zaspomínal si Švajčiar v rozhovore pre britský Telegraph ešte v roku 2003.

Ako mladý rebel sa prejavoval aj na profesionálnom okruhu a predviedol scénu, za akú vlani pykal napríklad Austrálčan Nick Kyrgios. Dostal pokutu za to, že porušil pravidlo o čo najväčšej snahe vyhrať zápas. Frustrovaný Roger to stretnutie jednoducho odchodil.

Na titul si musel počkať

Ako junior zvíťazil v roku 1998 na Wimbledone, na US Open sa dostal do finále a potvrdil si, že má nesporný talent. „Vyrástol som a z chlapca sa stával muž. Zistil som, že dokážem výborne servovať a držať krok s profesionálmi,“ zalovil v pamäti. Prešli však roky, kým dokázal skrotiť svoje emócie na kurte a pretaviť svoje schopnosti do víťazstiev.

Prvé z 1 111 víťazstiev na profiokruhu si Federer zaknihoval 30. septembra 1998, keď na Toulouse Open zdolal vtedajšiu svetovú 45-ku Guillama Raouxa. Na spomínanom turnaji to dotiahol až do štvrťfinále.

Na prelome tisícročí bol Federer najmladším hráčom v top 100. „Bol som nervózny. Trvalo mi, kým som si na to zvykol. Vždy som chcel hrávať proti chlapíkom, ktorých som poznal len z televízie. Bolo to fantastické,“ priblížil vtedajšie pocity. Na prvú trofej si musel počkať do februára 2001. Podarilo sa mu to na halovom turnaji v Miláne, ktorý sa hral na koberci. Odvtedy sa veľa zmenilo. Napríklad aj skutočnosť, že spomínaný povrch už na najvyššej úrovni nenájdete.

Striedanie stráží

Skutočným zlomom však bol zápas v tom istom roku na Wimbledone. Roger sa prebojoval do 4. kola a nastúpil proti svojmu idolu Petovi Samprasovi. Fenomenálny Američan bol na tráve v All England Clube ako doma, veď od roku 1993 tam prehral jediný zápas a pripísal si sedem titulov.

Bol to duel, ktorý história docenila až neskôr. Tenisový kráľ nastúpil po prvý a jediný raz proti mladíkovi, ktorý ho raz nielen nahradí, ale aj prekoná. Výmena stráží. A tak sa aj stalo. Švajčiar – ešte stále v tínedžerskom veku – zosadil Pistol Peta v piatich setoch. „Na okruhu je množstvo mladých hráčov, ktorí sa tlačia hore. Roger je však výnimočný,“ spozoroval Sampras.

Tvrdá práca a drajv

Vo štvrťfinále ho však vyradil domáci Tim Henman a v ďalšom roku už v 1. kole Chorvát Mario Ančič. „Ako mladý tenista musíte mať v sebe to odhodlanie, ktoré vás ženie vpred. Aj po prehrách. Znova vziať raketu do rúk a trénovať. Tvrdá práca je v tom čase viac než 50 percent úspechu,“ sumarizuje Federer a dáva tak návod dnešným mladým tenistom, ktorých neraz opantajú čierne myšlienky, či to má celé zmysel.

Prvý grandslam si pripísal kde inde než vo Wimbledone. V roku 2003 zdolal vo finále Marka Philippoussisa. Náhla sláva s ním nezamávala, túžba po veľkých triumfoch bola silnejšia. V tom roku získal aj prvý Turnaj majstrov a od postu svetovej jednotky, ktorou bol v tom čase Andy Roddick, ho delilo len 160 bodov.

Recept na legendu

Túto métu dosiahol po triumfe na Australian Open v ďalšom roku a na tenisovom tróne zotrval nepretržite 237 týždňov, čo je absolútny rekord. Neskôr sa na vrchol dokázal vrátiť po ďalších veľkých víťazstvách a momentálne svieti pri jeho mene cifra 302, čo je v mužskom tenise taktiež rekord (druhý Pete Sampras bol jednotkou 286 týždňov).

Keď Federer dostal od CNN otázku, čo oddeľuje legendy od dobrých športovcov, vzal si pár sekúnd na rozmyslenie. „Jeho aura, dlhovekosť. Čo nové priniesol do svojho športu? Zmenil ho navždy? Aký mal dosah na ľudí?“ menoval. „Popularita, štýl. Bol dobrým vzorom pre mladých? Myslím, že to všetko je dôležité,“ zhrnul.

Nehovoril pritom o sebe, ale tieto kritériá spĺňa do bodky. Čoskoro 36-ročný tenisový fenomén má stále hlad po víťazstvách. Čo je podstatné, naďalej ich aj dosahuje – aj na najväčších turnajoch. Milióny fanúšikov po celom svete preto jasajú. Éra, v ktorej hral Roger Federer, sa ešte nekončí.