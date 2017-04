FOTO Každá žena s tým zápasí: Cibulkova odkryla, čo nikto nemal vidieť!

Za neúčasťou na nemeckom turnaji je poranenie zápästia. Dlahu síce dala dole už v pondelok, ale stále nedokázala hrať s raketou v ruke. Na rad tak prišla rehabilitácia a po pri nej má Domča čas aj na mimotenisové aktivity. V posledných rokoch sa priam vyžíva vo fotení pre slovenské média a reklamných partnerov.

Do ateliéru si ju tentokrát pozval fotograf Braňo Šimončík, ktorý ju nahodil do bielych dlhých šiat. Nič by na nich nebolo nezvyčajné, keby pod nimi niečo mala. Záber zboku odhaľuje, že Cibulková sa fotí „naostro“.

Možno, že neobliecť si spodnú bielizeň bol zámer. Dominike rovno vidno neopálené miesta po plavkách, ktoré ženy radšej zakrývajú a netrápia len ju. Možno ani samotná Dominika nie je pri takomto fotení na to hrdá. Fanúšikovia na sociálnych sieťach však z toho šalejú a tešia sa na výsledok z fotenia, ale aj výsledky na kurtoch.

Cibulkovú čaká neľahká časť sezóny, kedy bude obhajovať body, ktoré ju dostali do svetovej päťky. Najbližšie sa pravdepodobne predstaví až na turnaji v Madride (6. – 13. mája). Na antuke v hlavnom meste Španielska obhajuje finálovú účasť. Minulý rok v poslednom zápase turnaja podľahla Rumunke Simone Halepovej. Motiváciu na turnaj má veľkú. V pondelkovom vydaní rebríčka WTA totiž klesne slovenská jednotka zo štvrtej na piatu pozíciu. Vymení si miesto so spomínanou Rumunkou.