FOTO Cibulková sa opäť vyváža v luxuse: Pozrite sa na jej Mercedes za státisíce!

Cibulková si vie vybrať a zahrnúť sa luxusom! Po vzore množstva futbalových reprezentantov aj ona stavila na luxusnú triedu G. „Tereniak“ je však z kolekcie špeciálnych. Síce na internete sa objavila len jedna fotografia, ale aj z tej sa dá čo to vyčítať. Ako prvé zaujme exteriér auta, ktorý je dvojfarebný. Nárazníky, blatníky či strecha sú v čiernej farbe a zvyšok v netradičnej púštno-pieskovej farbe.

Predajca z Lamača neváhal zverejniť aj technické špecifikácie „tátoša“. Tento „medveď“ je zo spomínanej triedy G s číselným označenám 63 a pod kapotou skrýva osemvalec s obsahom takmer 5,5 litra. Toto monštrum ponúka 571 koní a z rýchlenie z 0 na 100 km/h za 5,4 sekundy. Maximálna rýchlosť sa zastaví na čísle 210 kilometrov za hodinu. Pozrieť si ho môžete vo fotogalérii.

Asi ťažko sa budeme baviť, či si Domča mohla dovoliť auto, ktorého cena sa začína na 146-tisícoch eur. Lenže naša najúspešnejšia tenistka sa určite neuspokojila so základnou výbavou. Podľa náročnosti zákazníka mohlo auto stáť aj dve stovky tisíc eur. Kým Domča má luxus na štyroch kolesách, tak jej manžel holduje skôr motorkám. Pred pár dňami sa pochválil na Instagram Hondou 750.

Dominika sa po pár dňoch oddychu na gréckom ostrove Mykonos pripravuje na sériu turnajov v Severnej Amerike. So svojím tímom si rozložila tréningový stan vo Vysokých Tatrách, kde si dáva do tela pod skokanským mostíkom na Štrbskom plese, absolvuje cyklotúry a regeneruje. Po sústredení by sa mala presunúť na šnúru turnajov do Severnej Ameriky.