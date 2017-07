FOTO Cibulkovej oslava výročia svadby: Zapila to fľašou vína za tisíce!

Pred rokom bolo na nohách celé Slovensko. Svadobné zvony Dómu svätého Martina v Bratislave bili o 14:30 a na športovej svadbe roka 2016 sa zúčastnilo niekoľko známych hostí zo spoločenského i športového života. Herečka Zuzana Šebová či basketbalová trénerka Natalia Hejková hovoria za všetko.

Svadobčania sa na tradičnú veselicu presunuli do kaštieľa v Oponiciach, kde zábava pokračovala pod veľkým stanom. Hosťom zahral Elán a prekvapením pre deviatu hráčku sveta bolo vystúpenie Dary Rolins. Svadobčania sa bavili až do skorého rána a všetko zakončili spoločnými raňajkami v záhrade kaštieľa zo 16. storočia. Ako to v svadobný deň Cibulkovej a Navaru vyzeralo, si pozrite vo fotogalérii.

Cibulková sa rozlúčila s Wimbledonom v treťom kole po prehre s Anou Konjuhovou. A tak si mohli manželia Navarovci otvoriť fľašu vína na ich prvé výročie sobáša. A pri tejto špeciálnej príležitosti nešetrili. Z krátkeho videa, ktoré Domča zavesila na Instagram, si okrem dvoch pohárov s vínom všimli fanúšikovia aj červené víno značky Petrus z francúzskeho mestečka Pomerol s ročníkovým označením 2006. Priemerná cena za 0,75 litra tohto moku zoblasti Bordeaux sa pohybuje podľa wine-search.com na úrovni 2000 eur.

Prečo je toto víno také drahé? Ročne sa ho vyrobí len približne 40-tisíc fliaš a o vinič je príkladne postarané. Kedysi po daždi vysúšal bobule vrtuľník, dnes sú to vysávače na lístie. Výsledok? Silné víno s mimoriadnou ovocnosťou, ktorá je základom vín zo Chateau Petrus.