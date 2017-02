FOTO Čím starší, tým lepší? Federerovi s Nadalom ubúdajú vlasy, no žiaria aj bez nich

Písal sa jún 2006, keď sa vo finále grandslamu pvýkrát stretli zoči-voči. Boli ešte mladí, hladní po víťazstvách a s poriadne bujarými účesmi. Vyhral ho Nadal 1:6, 6:1, 6:4, 7:6. Vtedy ešte nikto nemohol tušiť, že sa v nasledujúcich rokoch z tejto dvojice vykľujú najväčší rivali v histórii tenisu a športu vôbec. A určite nikto ani len nepomyslel, že sa títo nesmrteľní velikáni po 11 rokoch s vráskami na tvári opäť stretnú vo veľkom finále grandslamu.

Tentoraz ho vyhral Federer po päťsetovej bitke 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3. Po poslednej loptičke neverili ani oni sami tomu, že im tlieska beznádejne vypredané hľadisko a milióny ľudí pred obrazovkou. Nečudo, oboch borcov aj vzhľadom na ich vek už odpisovali. „S Rogerom som sa nedávno stretol na Malorke. Hovorili sme o tom, že si možno zahráme exhibíciu. Párkrát sme si pinkli s deťmi, no ani jeden z nás nečakal, že budeme vo finále Australian Open,“ povedal Rafael Nadal.

„Naozaj ani jeden z nás neveril, že si to teraz rozdáme vo finále,“ doplnil Nadala čerstvý víťaz Australian Open a 18-násobný grandslamový rekordér Roger Federer, pre ktorého je to možno posledné Australian Open. „Nikdy neviete, ktorý turnaj bude pre vás posledný. Aj preto som hral tento grandslam na maximum. Môže prísť zranenie a je koniec. Verím, že sa do Melbourne ešte vrátim, ale zaručiť to nemôžem,“ dodal so slzami v očiach Federer, ktorý si z Melbourne odniesol prémiu vo výške 2,62 milióna eur.