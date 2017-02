FOTO Drzý mladík si po rande so zadanou Bouchardovou trúfa: Chce ďalšie stretnutie s kráskou!

Vo finále amerického futbalu NFL vyhrávala Atlanta Falcons nad New England Patriots už o 25 bodov, lenže ani to nestačilo sokolom na to, aby zdolali patriotov. Tí dokázali vývoj otočiť a zdolať svojho finálového súpera po predĺžení 34:28. Eugenie Bouchardová si bola víťazstvom Atlanty taká istá, že na Twitteri s fanúšikom uzavrela stávku, že ak New England Patriots vývoj zápasu otočia, pôjde s ním na rande.

No a ako už viete, patriotom sa podaril zázrak a kanadská tenistka povedala, že dodrží svoje slovo a potvrdila, že s 20-ročným študentom univerzity pôjde na rande. Johnovi Goehrkemu tak zrazu závideli milióny chlapov po celom svete, pretože aktuálne 44. hráčka rebríčka WTA patrí medzi najkrajšie tenistky na svete, čo nedávno podčiarkla tým, že sa vyzliekla po prvýkrát do plaviek pre špeciálne vydanie magazínu Sports Illustrated.

Dvojica sa stretla v stredu v New Yorku, kde Bouchardová mala prezentáciu práve k novému číslu Sports Illustrated. Po akcii sa vybrali na zápas NBA medzi Brooklynom Nets a Milwaukee. Tenistke sa rande očividne páčilo, veď mladík jej daroval luxusné náušnice od Tiffanyho a nad ďalším stretnutím so študentom z Univerzity Missouri reálne premýšľa. „Určite, pretože nikdy neviete, čo sa môže stať... nechávam túto možnosť otvorenú,“ prezradila Kanaďanka.

So schôdzkou bol očividne spokojný aj John, ktorý viac o svojom zážitku porozprával stanici Fox Sports. „Bavili sme sa o množstve športových záležitostí a čo sme si vlastne o našom stretnutí mysleli, než sa uskutočnilo. Rozprával som jej, že som bol úplne mimo z toho, že s tým súhlasila, hoci predtým nevidela ani jednu moju fotografiu a nemala o mne prakticky žiadne informácie. Bola šťastná, keď zistila, že som normálny, haha,“ prezradil Goehrke.

Aké malo rande pokračovanie po zápase NBA? „Odviezli nás naspäť do hotela, kde sme sa ešte rozprávali. Potešilo ma, že súhlasila aj s druhým stretnutím, potom sme sa ešte odfotili a dovolila mi, aby som ju na rozlúčku pobozkal na líce. Myslím si, že to bol fajn spôsob, ako ukončiť večer.“ Neobáva sa však 20-ročný študent Bouchardovej priateľa – hokejistu Jordana Carona, s ktorým bola na dovolenke po Australian Open? „V tejto chvíli sa snažím o to, aby sme sa stretli aj druhýkrát, takže dôvod na obavy bude na mieste až potom,“ dodal odhodlaný mladík.

A čo by poradil ďalším ľuďom, ktorí túžia po stretnutí so svojimi idolmi? „Nikdy neváhajte a choďte do toho. Veď najhoršie, čo sa mi mohlo stať, bolo, že by mi neodpísala. Takže smelo do toho!“ Kto vie, možno sa krásna tenistka skutočne stretne druhýkrát s Johnom a zahľadí sa do svojho fanúšika, aby následne dala kopačky hokejovej hviezde. Že by sa nám rodil nový párik alebo ide len o premyslený marketingový ťah?