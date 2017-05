FOTO Najoddanejší fanúšik: So Saganom na večné veky a nikdy inak!

Prvomájovú klasiku Eschborn – Frankfurt síce Sagan nedokončil, no popri trati mal množstvo fanúšikov. Jedným z nich bol aj Ján zo Slovenska, ktorý sa môže pochváliť vskutku pozoruhodnou ozdobou tela.

Na ľavom lýtku má vytetovanú podobizeň nášho „Tourminátora“ na bicykli v dúhovom majstrovskom drese s logom súčasného zamestnávateľa Bora-Hansgrohe.

Pre Petra Sagana to bol prvý ostrý štart od monumentu Paríž – Roubaix, ktorý bol na programe 9. apríla. „Bol som dlho bez pretekov a nie som kúzelník, aby som si vedel vyčarovať formu. Aspoň vidíte ten rozdiel. Potrebujem sa dostať opäť na svoju úroveň, no nejde to zo dňa na deň,“ konštatoval pre RTVS.

„Počasie bolo extrémne nepriaznivé a nebola to ideálna situácia pre návrat do pretekového tempa. Urobil som, čo sa dalo a teraz sa budem sústrediť na ďalšiu časť sezóny,“ dodal na svojej facebookovej stránke.