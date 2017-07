FOTO Slovenská manželka chytila Federera na dovolenke do parády: Taký namazaný asi nikdy nebol!

Fedex pred pár dňami získal už svoj ôsmy titul z Wimbledonu a už aj jeho veční kritici ho začali považovať za najlepšieho tenistu v históriu. Ni je to len preto, že má na konte 19 grandslamových titulov, ale aj fakt, že v 35 rokoch valcuje konkurenciu ako za starých čias.

Jeho telo to však cíti a turnaja si začal vyberať. Preto napríklad vynechal natukovú časť sezóny. Potrebuje totiž dlhší čas na regeneráciu. Ten prišiel aj po zvládnutí misie v All England Clube. Tentokrát si so slovenskou manželkou Mirkou a deťmi odskočil na slnkom zaliatu Sardíniu. A Roger sa od nej ani nepohol. Snažil sa jej napraviť ramienka na plážových šatách, ktoré ani nemala a neprestajne sa k nej túlil. Tá mu za to namazala chrbát opaľovacím krémom. Rodinná dovolenka ako lusk, veď pozrite si sami vo fotogalérii!

