FOTO Slovenská manželka Federera úradovala: Takto nakopala jedného z trénerov tenisového kráľa!

Najpopulárnejší turnaj v tenisovom roku má podľa analytikov i stávkových kancelárií najväčšieho favorita v podobe Rogera Federera. Osemnásťnásobný grandslamový šampión sa musí stopercentne koncentrovať a nepodceniť žiadny detail, to však neplatí pre jeho rodinu, ktorá má ako vždy akoby tenisovú imunitu.

Dokazuje to situácia z Londýna, keď skupinka okolo Federera prišla za ním do prenajatého domu, no všetko malo prebehnúť bez manželky Mirky. Tú nechcel do vnútra pustiť tréner Severin Luthi, no príliš nepochodil, pretože dostal jednu ranu do mužskej pýchy a dvere sa zavreli.

Nazlostiť štvornásobnú mamičku sa veruže nerobí. Mirka doslova ukázala, akou je odvážnou manželkou. Do budúcnosti muži pozor, nakopať gule nemá problém nikomu!