FOTO Slovenský tenista Lacko už má nástupcu: Celé Vianoce nepustil raketu z ruky

Sviatky si rodinka užila spolu. „Prvýkrát sme boli na Štedrý deň sami traja doma v Bratislave. A má to svoje čaro. Ráno som mal tréning a stihli sme ísť aj do kostola. S rodinou sme sa navštívili a vymenili darčeky ešte pred Vianocami,“ prezradil pre Plus JEDEN DEŇ Lacko. Čo bolo pre nich počas sviatkov najdôležitejšie?

„Ide najmä o vianočnú pohodu, keď sme s tými, ktorých máme radi, lebo rodina je najviac. Počúvame vianočné koledy, pozeráme rozprávky. Čo sa týka jedla, samozrejme, nechýbala kapustnica, hríbová polievka, opekance s makom a ryba so šalátom,“ povedala moderátorka.

Sviatky si najviac vychutnal ich malý syn. „Vianoce už nie sú o nás, ale o Lucasovi. Vidno to aj na darčekoch. Najviac ho zaujal bager a detská tenisová raketa. Hneď ju musel vyskúšať,“ pokračoval Lacko. „Tento rok si Lucas Vianoce naozaj užíval, minulý rok mu učaroval baliaci papier a teraz už hračky. A mal vianočnú párty, lebo šiel spať až o desiatej. Dovtedy hral v obývačke tenis,“ dodala Simanová.