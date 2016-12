FOTO Šok pre tenisových fanúšikov: Najsexi hráčka sveta nečakane ukončila kariéru!

„Milí fanúšikovia a podporovatelia, mám novinku, ktorú vám musím oznámiť. Čakajte ju zajtra o 19:00,“ hlásali kontá sociálnych sietí bývalej tenisovej jednotky v utorok poobede. Nakoniec srbská kráska ako povedala, tak aj urobila, a dnes podvečer vyšla so šokujúcou správou.

My dear fans & supporters. Pls tune in to my Facebook page tomorrow at 6pm UK time, where I'll be sharing something important with you live. pic.twitter.com/qRwf16kw4a