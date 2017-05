FOTO VNÚTRI: Cibulková pozvala monacké knieža na pivo. Z topmodelky dostal trému!

Nechýbalo tam ani monacké knieža Albert II., ktorý pred Cibulkovou predviedol svoj povestný šarm. „Prišiel za mnou a zagratuloval mi k víťazstvu na Turnaji majsteriek, čo ma príjemne prekvapilo. Albert je veľký fanúšik tenisu, no bavili sme sa o všetkom možnom. Dokonca nás pozval do Monaka,“ vravela nadšene s tým, že túto ponuku s manželom Michalom Navarom určite neodmietnu.

Prezradila, že knieža si počas večera vychutnávalo zlatistý mok. „Povedala som mu, že pred pár dňami bol v bratislavskej Starej tržnici festival piva a ak by som vedela, že mu tak chutí, určite by som ho pozvala. Potešilo ho to. Je to veľmi spontánny a uvoľnený chlapík. Obávala som sa, že to bude trochu strojené, no bolo to veľmi príjemné,“ pochvaľovala si naša tenisová kráľovná stretnutie s monackým šľachticom.

Ešte väčšiu trému mala z prvej slovenskej topmodelky Adriany Sklenaříkovej. „Je málo osobností, za ktorými by som šla z vlastnej iniciatívy. Už odmalička sa mi veľmi páči, podľa mňa je to jedna z najkrajších žien na svete. Výborne sme sa porozprávali a bolo z nej cítiť, že je to skutočná osobnosť.“ Cibulkovú tesne pred fedcupovým stretnutím proti Holandsku vyradilo z nominácie zranenie pravého zápästia. Dlahu odložila dávnejšie, potupne začína s tréningom.

„Ak by som s tým hrala čo i len na skúšku, podľa lekára by som mohla dopadnúť veľmi zle. Týždeň som teda len rehabilitovala a dostávala zápästie do postupnej záťaže. V pondelok sme si zapinkali s mäkkými loptičkami a v utorok prvýkrát s klasickými. Zatiaľ hrávame nanajvýš pol hodinku, no ruka drží,“ priblížila.

Najbližšie sa naša tenisová jednotka predstaví na turnaji v Madride, kam odlieta v piatok. „Pocestujem tam bez akýchkoľvek očakávaní, uvidíme, do akej miery sa stihnem pripraviť. Predsa len, súťažný zápas som nehrala päť týždňov a na antuke v tejto sezóne ani zápas,“ konštatovala.

Ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré. „Od začiatku roka som bola v jednom kole, takže vynútené voľno som si užila. Bola som dlhšie obdobie doma, stihla som sa stretnúť s kamarátmi, zúčastnila sa na niekoľkých mimošportových akciách a oddýchla si. O to viac sa teším späť na turnaje. Zvlášť preto, že prvýkrát v tejto sezóne nastúpim bez tlaku,“ pokračovala Dominika. Okrem Madridu sa predstaví na podujatí v Ríme a najmä na antukovom vrchole sezóny – parížskom Roland Garros.