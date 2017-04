FOTO VNÚTRI: Z Cibulkovej sa stala svetová hviezda. V takomto luxuse si lieta po svete

Svetová päťka, rovnako ako ďalší poprední tenisti, odštartuje sezónu šnúrou turnajov u protinožcov, na ktorej konci bude prvý grandslam roka Australian Open. Už v utorok nad ránom by mala v Brisbane začať cestu za potvrdením rankingu i vyššími priečkami v ňom.

Domča dokonca už strávila silvestrovskú noc v dejisku turnaja, keďže tam cestovala 29. decembra. Cesta zo zamrznutej Bratislavy do „austrálskeho Vegas“, ako nazývajú turisti Brisbane, podľa jej vyjadrení trvala 24 hodín.

Lenže aj takáto dlhá cesta sa dá stráviť príjemne, ak cestujete v luxuse. A slovenská jednotka si v takom zaletela. Že to nebol let, pri ktorom by sa tlačila s ďalšími desiatkami ľudí, dokumentuje fotografia jej manžela Michala. Navarovci si za dlhý let museli poriadne priplatiť, keď mali k dispozícii aj svoj vlastný bar či sedenie atypických rozmerov, ktoré v bežných lietadlách nenájdete.

Známa letecká spoločnosť ponúka v prvej triede svojim pasažierom pri dlhých letoch luxus neskromných rozmerov. Barman vás obslúži len alkoholom tých najlepších značiek a jedlami z receptov od najlepších kuchárov, o ktorých ste možno ani nikdy nepočuli. K dispozícii je sprcha so šatňou, malá súkromná pracovňa či spálňa so 150 kanálmi na obrazovke. A to všetko si manželia zo Slovenska vychutnávali viac ako dvanásť kilometrov nad zemou.

Zdá sa však, že prepychovo zariadená lietadlo prospelo tenisovej majsterke sveta. I keď možno pociťovala následky dlhého letu a veľkého časového posunu, tak sa ich rozhodla riešiť po svojom. S raketou v ruke dokonca pridala aj svoje posledné video z roka 2016. Keďže v Brisbane je o deväť hodín viac, tak kým my sme búchali šampanské a pyrotechniku, tak Cibulková už zarezávala na rannom tréningu na kurte.

Na svojom prvom turnaji roka bude Slovenska nasadenou hráčkou číslo dva. Vyššie je už len svetová jednotka Nemka Angelique Kerberová, ktorá jej tak môže odplatiť prehru z Turnaja Majsteriek WTA. Domča má v prvom kole voľno a druhé by mala hrať v utorok proti jednej víťazke duelu medzi Laurou Siegemundovou a Čang Šuaj.