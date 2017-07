FOTO VNÚTRI Synovia Rogera Federera rastú ako z vody: No nie sú rozkošní?

Dvojičky slávnemu tenistovi porodila slovenská manželka Mirka v máji 2014. Federerovci majú okrem chlapcov Lea a Lennyho aj druhý pár dvojičiek, keď dievčatá Charlene Riva a Myla Rose prišli na svet v júli 2009.

Nie je častým zvykom, že deti švajčiarskeho fenoména sprevádzajú svojho otca na turnajoch po celom svete, no Wimbledon môžeme označiť za Federerovu obývačku, pretože v All England Clube tenista triumfoval už sedemkrát. Ako doma sa tu cíti aj manželka Mirka, ktorá si ešte pred štartom turnaja odskočila do kaderníctva a teraz sa vybrala na nákupy.

Spoločnosť jej robili aj obaja synovia spoločne s pestúnkou, no malých chlapcov nakupovanie očividne veľmi nebavilo. Leo a Lenny sú už poriadni šibali a obaja trávili voľný čas počas čakania na mamu po svojom pod dohľadom pestúnky.

Zatiaľ čo Mirka nakupovala, chlapci vonku pobehovali. Ak by ste však chceli zistiť, ktorý je Leo a ktorý Lenny, zrejme by ste sa poriadne zapotili. Chlapci sa nepodobajú len ako vajce vajcu, ale obaja boli aj rovnako zladení s výnimkou topánok. Rodičov ale nezaprú ani keby chceli, pretože črty v ich tvárach hovoria za všetko. Na koho sa však podobajú viac – na Rogera alebo Mirku?

Viac fotografií Lea a Lennyho nájdete v galérii TU!