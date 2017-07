FOTO Vošla šedá myška, vyšla veľká dáma: Slovenská manželka Federera premenou vyrazila dych!

Je už pravidlom, že pani Federerová cestuje so svojim manželom na takmer každý turnaj a podujatie vo Wimbledone nie je žiadnou výnimkou. Federerovci si pravidelne prenajímajú domček počas turnaja v blízkosti All England Lawn Tennis and Croquet Club. Pre Rogera to už bude 19. trávnatý grandslam, keď doteraz nevynechal ani jeden.

Wimbledon nie je veľkou prestížou len pre hráčov, ale aj pre zúčastnéných. Preto, aby Mirka do najstaršieho a najslávnejšieho turnaja zapadla, vyrazila si za kaderníkom. Musí predsa svojho manžela reprezentovať tak, ako sa na jednu z najväčších legiend patrí.

V Londýne preto nebol problém pre zvedavých fotografov zachytiť ju ako sa vkráda do kaderníctva čo by šedá myška a vychádza z neho úplne iné žena. A aby toho nebolo málo, tak rodáčka z Bojníc má na nose aj malú ozdobu. Všetko nasvedčuje teda tomu, že bývalá tenistka nepodstúpila len zákrok kadernícky ale s najväčšou pravdepodobnosťou aj kozmetický. Alebo jej len jedno o štyroch deti buchlo raketou priamo do tváre.

