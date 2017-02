Geniálny Federer opantal celý svet: Nestarnúci kráľ dojal aj Hrbatého

"Veľmi som Rogerovi prial, aby v Melbourne získal titul. Počas celého turnaja predvádzal veľmi pekný tenis. Tento úspech je o to cennejší, že ho dosiahol v zápase proti pre neho najťažšiemu možnému súperovi. Väčšinu grandslamových finálových duelov s Rafaelom Nadalom prehral. Teraz to konečne zlomil a zaslúžene vyhral. V piatom sete mu Rafa dal šancu niekoľkými nevynútenými chybami a Roger ju dokonale využil, v rozhodujúcich momentoch bol mentálne silný," povedal pre TASR Hrbatý.

Legendárny Rod Laver pred začiatkom turnaja tipoval, že Federer bude šampión, viacerí odborníci sa však k jeho šanciam vyjadrovali skepticky.

"Ak chcete vyhrať grandslamový turnaj, musí sa všetko zísť. Rogerovi zahralo do karát aj to, že vypadli Andy Murray s Novakom Djokovičom. Chytil svoju šancu pevne za pačesy. Určite mu pomohla aj polročná súťažná pauza, neprišiel do Austrálie taký opotrebovaný. Využil svoju hlavu a zúročil obrovské skúsenosti," dodal Hrbatý.