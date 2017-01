Grandslamový víťaz sa pustil do Kližana: Tvrdý odkaz, nad ktorým by sa mal zamyslieť

Slovák včera podľahol v Sydney Andrejovi Kuznecovovi. Za stavu 6:2, 1:6, 0:3 mu zápas vzdal. Ťahá tak sériu deviatich prehier. V decembri pobúril časť nielen tenisovej verejnosti, keď na sociálnej sieti zaútočil na predstaviteľov STZ. „Kližan by sa mal sústrediť v prvom rade na seba a neriešiť stále okolie. Pred pár rokmi som bol presvedčený, že sa dostane do top 10. Je ľavák, čo je obrovská výhoda, má všetky potrebné údery a šikovnú ruku. Zrejme ho brzdí psychika,“ zamyslel sa Jan Kodeš, ktorý je trojnásobným grandslamovým víťazom.

Rodáka z Petržalky prirovnal k talentovanému, no kontroverznému Austrálčanovi Nickovi Kyrgiosovi, ktorý už dostal aj exemplárne pokuty za nevhodné správanie. Podľa Kodeša to tak bolo pred pár rokmi aj u svetovej jednotky Andyho Murrayho. „Videl som ho hrať v roku 2010 na Roland Garros proti Tomášovi Berdychovi. Dostal výprask 4:6, 5:7, 3:6. Murray sa celý zápas rozčuľoval a vôbec sa nevenoval hre. Niežeby to odchodil, no neustále sa sťažoval,“ vytiahol spomienku Kodeš.

Tvrdí, že na Britovej premene má obrovskú zásluhu tréner Ivan Lendl. „Neopravil mu forhend alebo bekhend. Spravil z neho bojovníka, akým bol on sám. Spravil z neho chlapa,“ zdôraznila česká legenda. „Aj Novak Djokovič je chlap. Celý štadión naňho bučí, on sa pobúcha po hrudi a ukáže – ja som ten hrdý Srb,“ pokračoval.

Kodešov recept pre Kližana je tak zdanlivo jednoduchý: „Nenariekať, zatnúť zuby a makať. A úspech sa dostaví.“