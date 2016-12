Hviezdna tenistka priviedla na svet syna: Odvážna prvá FOTO z pôrodnice

Po triumfe na Australian Open v roku 2012 sa dostala na post svetovej jednotky a odborníci zdvíhali varovný prst, že Serena Williamsová konečne našla veľkú súpwerku. AJ ďalšia sezóna bola ako z rozprávky. Obhajoba titulu na grandslame v Melbourne v začiatku sezóny i finále US Open na jej záver.

V ďalších dvoch sezónach sa borila so zdravotnými problémami, keď ju z hry vyradili zranenia nohy. Sezónu 2016 však začala vo veľkom štýle a postupne sa prepracovala naspäť do top 5 počítačového poradia WTA. Lenže z French Open ju vyradilo vraj opätovné zranenie kolena. O to viac bola šokujúcejšia sprava z 15. júla: „Mám novinky od doktora. Ja a môj priateľ sa na konci roka staneme rodičmi. Nedokážete si ani predstaviť, akí sme šťastní plní vzrušenia z budovania rodiny,“ uviedla vtedy na Facebook Bieloruska.

Päť mesiacov od zverejnenia novinky, keď sa Victoria vytratila z kurtov a spadla na 13. priečku rebríčka WTA, porodila priateľovi Billymu McKeagueovi syna, ktorého meno zatiaľ utajila. „Mám za sebou najťažší boj, ale najväčšie víťazstvo. Náš syn je zdravý a šťastný. Som nesmierne šťastná a potešená. Ďakujem,“ pridala krátko po pôrode na sociálne siete Azarenková fotku s chlapcom na prsiach.