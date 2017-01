Kližan si opäť rypol do tenisového zväzu: Ide rozdávať vstupenky zadarmo

Na piatkové a nedeľné dvojhry sa tenisu chtiví fanúšikovia dostanú od 10 eur. Štvorhra v sobotu bude ešte o polovicu lacnejšia. Cena vstupného sa pravdepodobne nepáči Martinovi Kližanovi, ktorý ju už stihol okomentovať na Facebooku.

„Takže tenisový zväz začal predaj vstupeniek na Davis cup proti Maďarsku za 10 EUR na osobu!!! V dnešnej dobe tam za tuto cenu príde tak asi 27 a pol diváka,“ rypol si Kližan a svoj status na sociálnej sieti ešte viac okorenil: „Dávam do pozornosti! Prvých 50 fanúšikov, ktorí napíšu koment, že sa chcú isť pozrieť na tento duel budú mať lístok odo mňa zadarmo."

Nečakané navážanie sa do riadiaceho orgánu na Slovensku prišlo len pár dni po tom, čo mužská slovenská jednotka potvrdila, že je pripravená nastúpiť proti našim južným susedom. "Samozrejme, ak mi to umožní zdravie. Milošovi Mečířovi som už povedal, že vo februári na Davis Cupe môže so mnou na 100 percent počítať," povedal Kližan pre Čas.sk.

Sezóna sa pre 35. hráča sveta nezačala práve najlepšie. Odohral totiž len dva zápasy, z ktorých prvý prehral v Chennei po trojhodinovej bitke s Aljožom Bedenem a druhý proti Rusovi Kuznecovi skrečoval. Dúfajme teda, že za Martinovým predčasným koncom v zápase nie je nič vážne a bude nehrajúcemu kapitánovi k dispozícii. Samozrejme, ak si týmto vyhlásením o vstupenkách opäť nepribuchol dvere do reprezentácie. Alebo sa Kližan snaží sekať dobrotu a aj takýmto prejavom podporiť predaj vstupeniek.