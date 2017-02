Kližan vinil po blamáži seba, povrch aj spoluhráča: Toto sme nemali prehrať

Ako hodnotíte dnešný výsledok 6:3, 3:6, 3:6, 5:7 proti Mártonovi Fucsovicsovi?

– Bol to, samozrejme, ťažký zápas. Nepotvrdili sme papierové predpoklady na víťazstvo. Kovalík prehral s renkingovo slabším hráčom a ja tiež. Keď toto pripustíme, nemôžeme pomýšľať na postup. Prehrali sme celé stretnutie a teraz budeme hrať o udržanie sa v skupine. Z mojej strany to bol už včera vo štvorhre veľmi zlý výkon. Dnes to bolo o trochu lepšie, no s takýmto hráčom by som nemal prehrať. Hlavne nie doma.

Čomu pripisujete váš výkon počas celých troch dní? Hrali výnimočne dobre súperi, nesedel vám povrch, zmenili by ste niečo v tréningu? Čím to bolo?

– Nebudem hovoriť, čo bolo zle, pretože zase budete tvrdiť, že sa vyhováram. Jednoducho sme prehrali s hráčmi, ktorí boli renkingovo horší než my. Keď pri žrebe, kde sú všetci súperi rebríčkovo slabší než my, prehráme, nezaslúžime si hrať o svetovú skupinu. Hráme o zotrvanie, tak to je.

Aká je atmosféra v tíme? Pretože signálov, že to nie je v poriadku, bolo dosť. Naposledy sa v sobotu vyjadril Andrej Martin, že vôbec nebol priestor na tréning štvorhry. Čo s touto situáciou?

Martin Kližan: Atmosféra v tíme bola od prvého dňa v pohode. Vôbec sme neriešili, čo zaznelo kedysi dávno. Všetci chalani vedia, ako som čo myslel. Naša sila mala byť vo dvojhrách, tam sme mali uhrať tri body. Ak by som dnes vyhral, Kovalík zdolá Balázsa a bolo by 3:2. Lenže nepodarilo sa.

Miloš Mečíř (kapitán daviscupového tímu SR): Nerozpytvával by som to. Súhlasím s tým, čo povedal Martin Kližan. Andrej tu trénoval celý týždeň a je profík. Raz nám tréning štvorhry nevyšiel preto, že jeden hráč bol zranený a druhý unavený. Druhýkrát sa to odložilo vinou hráčov. Myslím si, že Andrej sa len posťažoval pod vplyvom prehratého zápasu. Nemyslím si, že by nás jeden tréning zachránil.

Po žrebe zaznela otázka, či ste sa boli pozrieť na tréningy súperov. Najprv odpovedal Lukáš Lacko, že na chvíľu, „či sa Márton Fucsovics nenaučil niečo nové.“ Obaja ste sa na tom zasmiali. Nepodcenili ste Maďarov?

– Nie.

Súper počas víkendu veľmi dobre podával. Vám, naopak, servisy nevychádzali. Bol to kľúčový rozdiel?

– Keď dá človek na tomto povrchu dobrý plochý servis, veľmi ťažko sa to returnuje. Pán Moška (Igor, generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu – pozn. red.) hovoril, že sme na tento povrch zvyknutí. Ja však nie som vôbec, pretože tu ani netrénujem. Druhá vec je tá, že Fucsovics hrá veľmi dobre na rýchlych povrchoch a ja veľmi nie. Otázne je, či by nebolo lepšie zmeniť to na iný povrch. Mne by sedeli viac pomalé, najmä pri returne.

Vy hráči sa k tomu nemôžete vyjadrovať?

M. Mečíř: Samozrejme, že sa vyjadrujú a radíme sa. Snažíme sa to prispôsobiť aj turnajovému kalendáru, aby chlapci nemali divoké skoky. Napríklad prísť z Austrálie z tvrdého povrchu na antuku a potom ísť zase hrať na hardy do haly. Bolo by to riskantné z pohľadu zranení aj naladenia formy. Po zápase je každý generál, pred ním človek nikdy nevie. Maďarom to vyšlo.

Martin, v závere zápasu ste druhé podanie dosť zariskovali. Prvýkrát to vyšlo, druhý raz nie. Zdalo sa, že máte toho na kurte plné zuby. Bolo to tak alebo ste mali iný dôvod?

– Neviem, či ste pozerali celý zápas, ale druhý servis som hral naplno po celý čas, nielen pri mečbaloch.

Ak by sme zvolili antuku, nastúpili by ste na Davis Cup a potom šli na turnaj na tvrdom povrchu?

– Keby bolo keby, boli by sme v nebi.

Zajtra sa v novinách zrejme objavia titulky, že to bola blamáž či hanba. Budú spravodlivé?

– Doma som prehral dvojhru prvýkrát od debutu, keď ma zdolal Juhokórejčan Hyung-taik Lee. Dospelo to k tomu, že sme prehrali celé stretnutie. Budem sa opakovať, ale nezaslúžili sme si vyhrať, keďže sme neporazili renkingovo horších hráčov, než sme my. Taký je šport, dejú sa aj takéto veci.

Je veľký nepomer medzi turnajmi ATP a Davisovým pohárom, pokiaľ ide o prístup hráčov na celom svete. Zdá sa, že vám to nesedí do rozvrhu v kalendári. Čo s tým?

– Už dávnejšie o tom hovoril napríklad Novak Djokovič, že by sa táto súťaž mala hrať inak. Napríklad po sezóne by sa počas jedného či dvoch týždňov odohrali všetky zápasy. Takto hráme raz vo februári, raz v apríli, raz v septembri... Teraz som odohral za tri dni trinásť setov a mám dosť. Zajtra by som mal štartovať na turnaji. Aj preto množstvo tenistov Davis Cup vynecháva, sústredia sa na individuálnu kariéru. Buď im to neladí termínmi, alebo povrchmi. Prikláňam sa k zmene, pretože takto stráca súťaž na kvalite.