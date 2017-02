Krásne slová Federera o jeho manželke: O týchto detailoch nikto netušil

Ich vzťah je harmonický a dalo by sa povedať, že priam až dokonalý. Roger Federer a Mirka Vavrinecová tvoria ideálny pár, ktorý sa doslova našiel. Rodáčka z Bojníc je veľkou oporou svojho manžela a so štyrmi deťmi, ktoré spolu majú, aj jeho najväčšou fanúšičkou. Príbeh ich zoznámenia obletel médiá po celom svete už niekoľkokrát, teraz však pridal 17-násobný grandslamový šampión nové detaily, o ktorých nikto iný nevedel.

V rozhovore pre britský denník Guardian prezradil oveľa viac. „Hral som v klube vo Švajčiarsku a každý hovoril: ,Choďte sa pozrieť na toho chlapca. Je to megatalent, budúcnosť svetového tenisu.’ No a prvá vec, ktorú po príchode videla, bolo to, že som hádzal raketu o zem a kričal. V tej chvíli pobavene a ironicky zahlásila: ,Áno, skvelý hráč, vyzerá naozaj super. Čo sa to s ním, preboha, deje?’” prezradil pobavený tenista. Dnes je Federer synonymom pokoja a rozhľadenosti. Dokážete si vôbec predstaviť, ako hádže raketu o zem?

Mirka bola podobne ako Roger talentovaná a mnohí jej predpokladali skvelú budúcnosť, lenže z profesionálnej kariéry ju odstavilo smolné zranenie päty. Navyše od svojho vtedajšieho tenisového kolegu bola o tri roky staršia a najmä vyspelejšia. „Doslova bola odo mňa vo všetkom staršia,“ spomína Federer na časy, keď sa prvýkrát stretli na olympiáde v Sydney, kde obaja bojovali o olympijské medaily. „Keď som ju prvýkrát pobozkal, povedala mi: ,Si taký mladý.‘ A ja na to, že áno, veď mám ledva 18 a pol roka,“ smeje sa tenisový velikán pri spomienke na ich začiatky.

Švajčiarsky tenista už neraz vyhlásil, že bez svojej manželky by nedosiahol úspechy, ktoré z neho urobili podľa mnohých najlepšieho tenistu histórie. „Keď som ju stretol, nemal som ani jeden titul. A teraz? Mám ich 88,“ pokračuje Fedex a o svojej polovičke hovorí s veľkou pýchou v hlase. Mirka Vavrinecová emigrovala z Československa so svojimi rodičmi do Švajčiarska, keď mala iba rok a detstvo nemala vôbec ľahké.

„Bežne trénovala päť, šesť hodín v kuse. Jej rodičia museli tvrdo pracovať a to z nej spravilo silnú osobnosť a tú pracovitosť preniesla na mňa. Bol by som schopný sa na ňu pozerať, ako trénuje šesť hodín, ale ja by som to nedokázal. Po hodine a pol by som sa psychicky zložil a odišiel s tým, že je to nuda. Čiže by ma vykopli za zlé správanie,“ prezrádza Federer, aké divy s ním dokázala porobiť jeho nežná polovička.