Kučera s Kližanom sú po hádke v jednom tíme: Ich spor vyriešili naozaj šalamúnsky

Slovná prestrelka na Facebooku medzi športovcami sa strhla pár dní po tom, čo Kližan zvozil prácu tenisového zväzu a dodal, že Slovensko by bez neho „bolo v šiestej neandertálsko-svetovej zóne“. Diskusia pokračovala pod statusom športového psychológa Martina Babika. „Pred každým členom tímu, pred kamarátmi a ľuďmi zo zväzu na mňa hádžeš intrigy a ohováraš ma. Potom ma nevieš ani len pozdraviť. Na toto existuje iba jedno slovo: POTKAN,“ napísal Kližan Kučerovi.

Potom si vymenili ešte niekoľko verejných „pozdravov“. Keďže Kučera je momentálne trénerom reprezentačného tímu, s Martinom sa chtiac-nechtiac stretli. Od piatka si Slovensko zmeria sily s Maďarskom. „Situácia v tíme nie je ideálna, no snažíme sa k tomu pristupovať profesionálne. A to všetci vrátane Kližana. Zatiaľ panuje vzájomný rešpekt a verím, že to tak aj ostane,“ želá si Kučera. Ľudia v slovenskom výbere vyriešili problém šalamúnsky.

Kučera s Kližanom sa na jednom kurte nestretávajú. Včera napríklad trénoval Kučera s Andrejom Martinom na tréningovom dvorci a náš rebríčkovo najlepší singlista Kližan s Lukášom Lackom na centrálnom. „Rozpisy ladíme tak, aby si všetci dosýta zatrénovali. Môj čas sa snažím venovať tým, ktorí o to stoja,“ vysvetlil Kučera. Na záver dodal, že sa situácia v budúcnosti môže zlepšiť.