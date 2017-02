Kučera nenechal na Kližanovi jedinú nitku suchú: Tenisovému búrlivákovi poriadne naložil

„Rád by som o ňom napísal aj niečo pozitívne. Bol by som rád, keby išiel príkladom, lebo mladí sa pozerajú na tých najlepších. Takýmto správaním si toho však veľa nezaslúži. Neprevychoval som ho ja a ani sa to asi nikomu nepodarí,“ tvrdí Kučera, ktorý v minulosti Kližana trénoval, v rozhovore pre denník Šport.

Reprezentácia sa bez Kližana musela zaobísť minulý rok v Maďarsku aj v Austrálii. Na baráž u ‚protinožcov‘ si hráč vyžiadal Hrbatého, napokon však opäť odriekol účasť. Podľa slov Kučeru to je poriadne silná káva. „Vraj pre zranenie, ale ďalší týždeň hral na turnaji. Navyše na STZ poslal sfalšovaný dokument od ATP lekára, ktorý si sám predĺžil o pár dní, aby nemusel ísť do Austrálie.“

Kližan Kučeru na facebooku po výmene názorov nazval potkanom, sociálnou sieťou ‚lietali‘ urážky a osočovania, všetko vygradovalo do takej situácie, že počas prípravy na zápas s Maďarmi sa navzájom radšej vyhýbali.

Bývalý slovenský tenista vraví, že sa Kližan často vyvyšoval nad ostatných spoluhráčov v tíme. „Roky sme sa ho snažili brať takého, aký je. Keďže to však robí tak často, myslím si, že to aj narúša psychiku Zelenaya, Gombosa či Lacka. Chalani sa to snažia nevnímať, ale viem, že viackrát sa ich jeho narážky dotkli,“ vraví.

So Zelenayom ešte pred olympiádou podľa Kučerových slov Kližan odmietol hrať štvorhru, chcel nastúpiť s Martinom. Nakoniec na turnaj pod piatimi kruhmi ani necestoval a prispôsobovať sa musel niekoľkokrát Zelenay.

Z troch dvojhier proti Maďarom vyhrali naši len jednu, neuspeli ani vo štvorhre, v ktorej nastúpili Kližan s Martinom. Na tento zápas sa však nepripravovali spoločne, trénoval vraj len Martin. „Čakali sme na to celý týždeň, ale Kližan si nenašiel čas. Ostatní hráči boli ochotní im utvoriť sparingpartnerov.“

Kučera by Kližana v reprezentácii privítal, avšak za podmienok, že „si hráč vstúpi do svedomia a bude reprezentovať s pokorou a dobrým úmyslom.“

„Nič by sa nestalo, aj keby na rovinu povedal, že reprezentovať nechce, vyrovnal by si svoje záväzky so zväzom a všetci by mali svätý pokoj. Radšej by som však bol, keby reprezentovať chcel, ale úprimne a za podmienok, ktoré som opísal,“ dodal Kučera pre Šport.