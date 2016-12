Kvitová je po napadnutí nožom v poriadku: Psychológ však nemá pre ňu dobré správy

Lekári zašili českej tenistke poranené šľachy na článkoch všetkých prstov ľavej ruky plus dva nervy. „Som otrasená, ale našťastie žijem. Poranenia sú ťažké a budem potrebovať pomoc odborníkov, ale budem bojovať,“ odkázala po úspešnej operácii na sociálnej sieti Kvitová. Okrem lekárov, ktorí ju operovali, si ju však do parády bude musieť zobrať aj psychológ.

„Petra nemusí mať hneď posttraumatickú stresovú poruchu, ale môže sa dostaviť neskôr. Prepadnutý sa cíti relatívne dobre, ale naraz sa môžu vrátiť nepríjemné sny alebo spomienky na zážitok,“ vysvetlil pre Blesk psychológ Karel Humhal. „Rozsah zranení je vážny, ale Petra je podľa operatéra mladá a zdravá. Preto nevidí dôvod, prečo by po pauze opäť nemohla hrať tenis,“ skonštatoval Kvitovej hovorca Karel Tejkal.

Kvitová má blízko aj k slovenským tenistkám, azda najlepšie si rozumie s Magdou Rybárikovou. „Je hrozné, čo sa stalo, Peťu poznám veľmi dlho. V začiatkoch sme spolu dokonca párkrát mali spoločnú izbu,“ konštatovala pre Plus JEDEN DEŇ Rybáriková.

„Neviem to spracovať a často myslím na to, ako musela v podstate bojovať o život. Vôbec nechápem, ako sa také niečo mohlo stať, ale som veľmi rada, že je živá, lebo to mohlo dopadnúť ešte horšie,“ zdôraznila Magda. „Aj keď má veľmi vážne poranenie na ruke, som presvedčená, že sa z toho dostane a opäť bude vyhrávať turnaje. Želám jej, aby sa čo najskôr uzdravila,“ odkázala kamarátke.