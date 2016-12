Kvitovej napadnutie pobúrilo celý svet: Ruská tenistka si však prešla ešte väčším peklom

Ruska bola považovaná za obrovský talent svetového tenisu. Už v roku 2007 sa dostala medzi najlepšie hráčky, no po prepade ozbrojených mužov po šiestich rokoch trápenia kariéru ukončila. Teraz má 29 rokov, a keď sa dopočula o tom, čo sa stalo jej kolegyni Petre Kvítovej, nenechalo ju to chladnou. „Kvítovú niekto porezal v jej dome. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o pokus o lúpež. Ľudia, čo to robíte! Nerobte to,“ napísala Čakvetadzeová na Twitter.

Česká hviezda už má po operácii a zostáva veriť, že ju nepostihne podobný osud ako Čakvetadzeovú. Ruskám pomohla najskôr vyhrať Fed Cup, vyhrala štyri turnaje, na grandslamoch Australian Open a Wimbledone sa dostala do štvrťfinále, na US Open dokonca do semifinále. Po ozbrojenom prepade v decembri 2007 sa jej však zrútil celý svet.

Šesť mužov sa so zbraňami v ruke vlámalo do jej domu na predmestí Moskvy. Tenistku zviazali, zbili a držali ju pod krkom. Rovnakú traumu podstúpili aj jej rodičia, ktorý s ňou bývali. „Bola som presvedčená, že zomriem. Počas tej noci ma to niekoľkokrát napadlo. Boli nemilosrdní, mali zbrane. Vôbec som nerozmýšľala, čo chcú urobiť,“ vyrozprávala sa po rokoch pre New York Times Anna Čakvetadzeová.

Zlodeji ju obrali o 306 -tisíc dolárov, odniesli si aj šperky a tenistka musela na záchranu seba i rodičov dať z ruky aj luxusné hodinky, ktoré vyhrala týždeň pred prepadom na exhibícii v Belgicku. Psychickú traumu jej však spôsobila posledná veta, ktorú lupiči povedali pri odchode z domu. „Tenis hraj ďalej, my sa ešte vrátime!“

Polícia páchateľov nikdy nechytila, Čakvetadzeová hrala tenis naďalej, no do vtedajšej formy sa nikdy nedostala. Po šiestich rokoch napokon zavesila raketu na klinec. „Prvé dni boli najťažšie. Všetci sa vypytovali či som okej. Snažila som sa to hodiť rýchlo za hlavu a sústrediť sa na tenis,“ pokračovala.

„Do sezóny 2008 som šla prakticky bez voľna a poriadneho tréningu. Cítila som sa dobitá. Mala som asi dlhšie odpočívať a všetko si urovnať v hlave. Začala som rýchlo hrať a telo nebolo pripravené,“ spomínala talentovaná Ruska. Síce vyhrala halový turnaj v Paríži, ale potom nastal radikálny rez v jej kariére. Prepadla sa na 265. miesto. Do najlepšej stovky nakukla v roku 2010, no potom prišli problémy s chrbtom a tiež zvláštne kolapsy, dokonca omdlela aj priamo na kurte.

"Chcela som rýchlo dohnať voľno a miesto toho som si pod sebou podrezala vetvu. Je to problém veľa hráčok. Nevedia, kedy si vziať voľno,“ upozornila. Koiec kariéry nastal v auguste 2013, hoci sa vyjadrila, že sa možno raz vráti. „Nikdy nehovor nikdy,“ povedala. To sa už nestalo. Zostáva veriť, že podobný osud nepostihne aj českú hviezdu Petru Kvítovú.