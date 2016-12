Lacko sa vysporiadal s tenisovým zväzom po svojom: Na Kližanovi nenechal nitku suchú!

Obaja reprezentanti dostali po daviscupovom stretnutí s Austráliou trest. Slovenský tenisový zväz sa rozhodol uložiť Martinovi Kližanovi pokutu 20-tisíc eur, Lukášovi Lackovi prisúdili presnú polovicu. Koncom novembra vyšla informácia, že spomínaní tenisti sa dohodli na spôsobe vyrovnania pokuty. „Chcel som to vyriešiť v pozitívnom duchu, mal som sedenie vo zväze a vyjadrili sme názor na rôzne otázky, celkovo to bol produktívny hodinový rozhovor,“ vysvetlil Lacko pre šport24, pričom neprezradil, či zaplatil sumu 10-tisíc eur.

„Interne sme si stanovili pokutu a so zväzom som sa dohodol, že nebudeme ďalej komentovať spôsob riešenia.“ Na rozdiel od Lacka druhý potrestaný Martin Kližan prezentoval svoje názory po uložení pokuty svojrázne a dokonca ostro skritizoval Slovenský tenisový zväz. Podľa Lacka táto voľba komunikácie nebola najšťastnejšia. „Zdá sa mi to zbytočné, človek s nadhľadom nemá potrebu toto riešiť. Do istej miery by sme mali byť všetci hráči v tíme vrátane mňa vzorom pre mladých. Tieto momenty tomu nepomáhajú.“ Kližanove vyjadrenia preto považuje za istý druh pomsty.

„Zväz chce, aby dva týždne v roku hral Davis Cup. V začiatkoch mu pomohli, trúfnem si povedať, že bez ich pomoci by nebol top hráč. Postupne zistil, že mu to je málo, začal si všetko robiť individuálne a nikto mu to nemá za zlé. Zvíťazilo však u neho opäť ego a potreba kopnúť si do STZ ako reakcia na danú pokutu,“ dodal Lacko.