Láska za všetky drobné: Tenistka Plíšková investovala do vzťahu s milencom 1,5 mil. eur!

Plíškovú zastupuje na medzinárodnom fóre spoločnosť Octagon, v Českej republike riešila jej marketingové záležitosti firma Česká sportovní, s ktorou podpísala zmluvu ešte v roku 2013. V apríli sa Karolína rozhodla toto partnerstvo ukončiť.

„Bola to pragmatická dohoda všetkých strán,“ odkázal denníku Blesk Michal Hrdlička. Práve priateľ tenistky sa stal jej novým manažérom. „Túto zmenu som chcela, Michalov tím má so športovým marketingom bohaté skúsenosti a už teraz vidím výsledky,“ komentovala vtedy pre Blesk Plíšková.

Pre tenisovú hviezdu to ani náhodou nebola zmena za pár drobných. Podľa informácií televízie Nova, kde Hrdlička v minulosti pôsobil ako moderátor Športových novín, šlo o sumu 40 miliónov českých korún, teda viac než 1,5 mil. eur! Podľa odhadov si finalistka lanského US Open len príjmom z reklám na domácej pôde zarobí 1,9 mil. eur. Podiely už teraz neposiela na účet Českej sportovní, ale na konto svojho partnera.

Zdá sa, že tento krok sa Plíškovej vyplatil, aspoň zatiaľ. Medzitým vystúpila na tenisový vrchol, od 17. júla je svetovou jednotkou. Psychologička však pre Blesk varovala, že rozhodnutie zveriť peniaze do rúk životného partnera môže byť dvojsečná zbraň. „Ich vzťah to môže prehĺbiť. Lenže môže sa to skončiť aj opačne. Problém nastane vo chvíli, keď Karolína začne mať pocit, že je z veľkej miery nástrojom pre jeho zárobky,“ vysvetlila doktorka Radana Štěpánková.

Plíškovej zatiaľ vzťah s Hrdličkom mimoriadne prospieva, dosiahla počas neho svoje najväčšie úspechy. „Keď som spokojná v osobnom živote, darí sa mi aj na kurtoch. Som spokojná a môžem sa sústrediť len a len na hru. To mi vyhovuje,“ zhodnotila na nedávnej tlačovke pre české médiá.