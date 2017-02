Legenda slovenského tenisu Dominik Hrbatý otvorene: Môžeme hrať aj bez Kližana, ale srdcom!

Ako hodnotíte prehru slovenských tenistov s Maďarmi 1:3 v I. skupine euro-africkej zóny Davisovho pohára?

Nie je to nič príjemné. Na druhej strane, Maďari nie sú úplní ,dreváciʻ, tenis vedia hrať. V Davis Cupe sme sa aj pri mojich zápasoch mnohokrát presvedčili, že renking nie je dôležitý. Maďari sa rokmi posunuli v tenise vpred, no na našu úroveň určite nesiahajú.

Je prehra s nimi hanbou?

Hanba je to vtedy, keď sa nebojuje. Ak človek bojuje a prehrá, stane sa, veď je to šport. Nikde nie je napísané, že hráč, ktorý je vyššie v rebríčku, musí zvíťaziť. Zápasy som nevidel. V tom čase som mal na starosti turecký Davis Cup, celé dni som bol hlavou na kurte a rozmýšľal, ako porazíme súpera.

A vyšlo vám to, v II. skupine euro-africkej zóny ste zdolali Cyprus 4:1, takže gratulujeme.

Ďakujem.

Vráťme sa však k Slovákom. Ešte pred zápasmi mal Martin Kližan dosť nešťastné vyjadrenia na Facebooku smerom k zväzu, spoluhráčom aj Karolovi Kučerovi. To asi nie je v poriadku...

To je Kližo. Treba ho rešpektovať takého, aký je, pretože iný už asi nebude. Na druhej strane aj on musí rešpektovať ostatných a nehľadieť len na seba. Čítal som nejaké vyjadrenia a videl zopár karikatúr, takže sa mu to všetko vrátilo. Možno to bude preňho ponaučením, aby v budúcnosti viac vážil slová.

Na základe dusnej atmosféry, ktorá bola pred samotným stretnutím, by ste Kližana brali do zostavy ako našu jednotku?

Myslím si, že nemám právo hodnotiť to, keďže som tam nebol. So slovenským daviscupovým družstvom som v septembri 2016 cestoval do Austrálie a ten tím bol super. Chalani boli veľmi pohodoví, užil som si to. Bol to pre mňa nádherný pocit, vrátil som sa do čias, keď som sám hrával. Na základe toho, akú vytvorili partiu, mali veľké predpoklady zdolávať favoritov. Pretože Davis Cup je predovšetkým o partii. Vtedy Kližo nebol vo výbere. V tejto pozícii som ho nikdy nezažil, takže neviem porovnať.

Dosť otvorene sa doňho pustil Karol Kučera, vyčítal mu správanie aj zlý prístup k tréningom. Je správne naďalej živiť túto tému?

Pre mňa je ťažké vyjadrovať sa k tomu, keďže som nebol v tíme a nezažil to osobne. Ak má niekto právo hodnotiť, je to určite Karol Kučera ako tréner mužstva. Vyjadrovať sa k tomu môžu hráči a tréneri, ktorí tam boli. Oni to prežívali a videli do zákulisia. Ostatní, napríklad bývalí hráči, môžu povedať svoj názor, no ich informácie sú len sprostredkované a môžu byť skreslené.

Ako sa dá táto nešťastná situácia riešiť? Pretože momentálne sa to javí tak, že v slovenskom tíme budeme buď bez hráča Kližana, alebo trénera Kučeru.

To si musia vyriešiť chalani v tíme. Niekto musí spraviť ústupok, druhý možno krok dopredu. Miloš Mečíř a Karol Kučera majú zmluvu na rok, takže musia dať hlavy dokopy a nájsť riešenie. Hráčov máme málo, no nikde nie je napísané, že musia hrať rebríčkovo najlepší. Ani ja som, napríklad, nehral ako jasná jednotka v Južnej Afrike, hoci som bol v tíme. Mali sme vtedy lepších tenistov na trávu Karolov Kučeru a Becka. Je na Milošovom rozhodnutí, ktorých hráčov si vyberie do tímu, aby zvíťazili. Za to nesie ako kapitán zodpovednosť a následne ho hodnotí zväz. Na druhej strane sa mi nepáči, keď sa naňho kydá, pretože všetci vieme, že Miloš je dobrák.

Na otázku, či nezvažuje odchod z kapitánskej pozície, odpovedal, že áno, už 15 rokov. Medzi možnými nástupcami sa skloňuje aj vaše meno. Dokedy máte zmluvu s tureckým zväzom?

Končí sa mi 1. marca a mali by mi ju predĺžiť. Uvidíme, či mi ponúknu kontrakt na rok, dva alebo tri. Aj podľa toho sa rozhodnem, dokedy zostanem v Turecku. Onedlho ide dcérka do školy, no minimálne tento rok to chcem ešte potiahnuť. Máme veľkú šancu prebojovať sa do I. skupiny, kde hrá aj Slovensko. So súčasným kádrom by to bol obrovský úspech, ešte nikdy tak vysoko neboli. Rád by som bol pri tom. Tím dávam dokopy už tri roky, hoci aj tu sú medzi hráčmi problémy. Zatiaľ sa mi ich vždy podarilo vyriešiť a chalani tvoria veľmi dobrú partiu. Máme dobrý los a tiež to máme sľubne rozbehnuté.

Podľa generálneho sekretára STZ má Miloš Mečíř dôveru a jeho prípadná budúcnosť sa bude riešiť v novembri na výkonnom výbore. Budete na to pri podpisovaní novej zmluvy s Turkami prihliadať?

To je ešte veľmi ďaleko. Najprv mi musia Turci nejakú zmluvu predložiť.

Atmosféra v slovenskom tíme asi nikdy nebola horšia. Viete si predstaviť, že by ste do toho šli aj v tejto situácii, ak by prišla ponuka?

Neviem, nerozmýšľal som nad tým. Žiadnu ponuku nemám, takže na to nedokážem odpovedať. Teraz som v Turecku, som tu spokojný a chcem ich dotiahnuť do I. skupiny. Je to môj sen, aby som dokázal, že Davis Cup je predovšetkým o tíme a nie o renkingu hráčov.

Na čo majú v rámci Davisovho pohára slovenskí tenisti pri súčasnom kádri?

Jednoznačne na svetovú skupinu. Lenže na to, aby sa tam dostali, musia ísť na kurt so srdcom a nechať tam život. Je to o vzájomnej podpore v rámci tímu, chémii, aby sa hráči na zápasy tešili. Vo svetovej skupine sú aj slabšie tímy než Slovensko.