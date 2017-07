Legendárny McEnroe to trápiacemu sa Djokovičovi natrel: S objatiami nevyhráš!

Srbský fenomén urobil začiatkom sezóny vo svojom tíme veľké zmeny. Momentálne spolupracuje s Andrem Agassim, od ktorého si sľubuje zlepšené výkony. Jablkom sváru sa podľa McEnroa javí spolupráca s Pepem Imazom, takzvaným mentálnym koučom či skôr mentálnym guru.

„Z emocionálneho hľadiska možno cítil, že chce priniesť do tímu niekoho, kto veľa objíma iných ľudí. To sa však nezlučuje so zabijackým inštinktom, ktorý v predošlom čase zdobil Djokoviča,“ povedal pre britský The Guardian a pokračoval.

„Ten inštinkt automaticky nestratíte. ALe ťažko sa dostať z rozpoloženia mieru a lásky na kurt, kde je treba sa pobiť, nahnevať a obrazne povedané rozšliapať súperovi hlavu," zamyslel sa McEnroe. Rola Španiela Imaza v tíme je stále predmetom špekulácií, no Novakov herný i rebríčkový pokles je viditeľný na každom kroku.

Na prvých dvoch grandslamoch sezóny vypadol Djokovič nečakane skoro, i keď štvrťfinálová prehra na French Open proti Rakúšanovi Thiemovi nie je zas obrovskou senzáciou. „Myslím si, že tá duchovná stránka je na úkor toho inštinktu zabijaka. Je to jeho určitá cesta a uvidíme, kam sa Srbova hra posunie,“ povedal McEnroe.

Po dvoch fantastických sezónach takmer bez prehry je útlm u populárneho „Noleho“ normálnym zjavom v tenisovom svete. „Samozrejme, ťažšie je sa držať na vrchole dlhodobo, ako sa tam dostať. Novak má fenomenálnu kariéru a je normálne, že pôjde dole. Je prvým hráčom po 47 rokoch, kto obhajoval všetky štyri grandslamy.“