Legendárny tenista Lendl vydával dcéru: Pozrite si FOTO z honosnej svadby!

Lendl má konečne v rodine chlapa. Hoci sa v minulosti snažil, z piatich pokusov mu nevyšiel ani jeden syn. Dcéry však nadovšetko miluje a najstaršiu z nich Mariku (27) zveril do rúk Hunterovi Romeovi. Američan to kedysi skúšal v bejzbale, no do profesionálnej ligy sa napokon nedostal. Svokrovi sa zapáčil okrem iného pre spoločnú vášeň ku golfu.

„Jedna Lendlovka je už mimo trhu! Gratulujem vám Marika a Hunter! Nemôžeme byť viac šťastné, že konečne máme brata. Ľúbim vás,“ napísala najmladšia z klanu Nikola (19) na Instagrame. „Aký dokonalý deň! Gratulujem mojej nádhernej sestre a môjmu novému bratovi! Marika a Hunter, ľúbime vás, tento víkend si budeme rozhodne pamätať,“ pridala sa sestra Caroline (27). Okrem nich teda ešte „zostali na trhu“ sestry Isabelle (26) a Daniela (24).

Na svadbe „Ivan Hrozný“ nešetril. Pre hostí zabezpečili ubytovanie v dvoch neďalekých hoteloch, kde sa cena pohybuje od 134 do 189 dolárov (115 – 162 eur) za izbu a noc. Odtiaľ jazdila kyvadlová doprava na súkromnú rezidenciu Lendlovcov, kde sa konal obrad aj svadobná hostina. „Dámy, nezabúdajte, prosím, že obe časti svadby sa budú konať na tráve,“ znelo upozornenie pre svadobčanky, aby si prispôsobili obuv. Zábery zo svadby si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Na záhradnej párty sa podávali rôzne kulinárske špeciality, desiatke hostí sa starala o zábavu živá kapela a bavili sa až do rána. So zaplatením účtu zrejme nemal rodák z Československa problém. Veď počas kariéry zarobil len na odmenách cez 21 miliónov dolárov a ďalšie na príjmoch od sponzorov. Na zvyšné štyri svadby mu teda isto nejaké peniaze zvýšili.